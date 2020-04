Italia suma 525 muertos en 24 h y supera los 22.000 fallecidos

Los datos de Protección Civil de Italia indican que el país ha superado los 22.000 fallecidos tras informar de 525 nuevos muertos desde ayer. El número de contagiados en las últimas 24h es de 3.786.

Las restricciones de movilidad ordenadas por el Gobierno de Italia evitaron en marzo al menos 200.000 hospitalizaciones y redujeron en un 45% el contagio por Covid-19. Así se recoge en un estudio realizado por investigadores del Politécnico de Milán, la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y la Universidad de Padua (Italia), además de la Universidad de Zúrich y la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza). El trabajo está publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

Los investigadores elaboraron el primer modelo espacial de propagación del Covid-19 en Italia con el que se explica tanto la evolución temporal de la enfermedad en las comunidades locales como su distribución geográfica e incluye la movilidad de las personas hacia y desde los lugares de trabajo y estudio.