«Reino Unido se ha tomado muy en serio esta pandemia desde el principio»

Al frente de la Embajada británica en Madrid desde agosto pasado, Hugh Elliott aboga por una respuesta global a una amenaza global como el coronavirus, “que no conoce fronteras, por lo que nuestra respuesta no debería conocer fronteras tampoco”. Director de Comunicación del Ministerio del Brexit antes de incorporarse a su nuevo cargo diplomático, Elliott apuesta por concluir las negociaciones con la UE este año sin prórrogas y advierte de que Reino Unido “no busca ningún trato especial, pero tampoco que se nos impongan ningunas restricciones especiales”.

¿Reino Unido ha alcanzado el pico en la pandemia de coronavirus?

Hemos visto que la curva se ha aplanado y esperamos que así sea. Estamos todavía en una fase anterior a la evolución de la pandemia aquí en España y estamos con mucha cautela. Por eso, el mensaje que estamos lanzando es que hay que respetar el confinamiento, que es muy parecido al español. Es necesario quedarse en casa para que los servicios sanitarios hagan su trabajo y protejan y cuiden a los afectados por esta enfermedad.

El confinamiento se extenderá, en principio, hasta el 7 de mayo. ¿Se podrá entonces comenzar a reanudar la actividad?

Todo estamos ansiosos de poder volver a cierto tipo de normalidad, pero hoy por hoy el foco debe estar en frenar el virus y asegurar que vencemos esa batalla. Para eso, debemos seguir ahora las restricciones que se han implementado. El Gobierno está recibiendo los consejos de su grupo de asesores científicos. Se está evaluando la evolución del virus y todos los días estamos estudiando las medidas oportunas que se deben tomar en el momento oportuno. Pero habrá que ver cuándo y cómo podremos salir de esta situación.

¿Viendo la evolución de la pandemia en Italia o España, Reino Unido no actuó demasiado tarde?

Es una pandemia global. No hay ningún país libre del virus, pero está avanzando en diferentes fases en los distintos países. Nosotros estamos detrás de España en la evolución de la pandemia. Nos la hemos tomado muy en serio desde el principio. He visto en los medios españoles comentarios que ponen eso en cuestión, pero no es cierto. Los hemos tomado muy en serio desde el primer momento. Las medidas que en vigor en Reino Unido son las mismas que en otros países. Seguramente, no somos perfectos. Somos humanos. Se trata de una situación nueva y habrá habido errores. Lo que estamos intentando es tomar las decisiones correctas en el momento oportuno y con el mejor asesoramiento experto posible para proteger a los ciudadanos y salvar vidas. Es el enfoque de todos los Gobiernos.

Reino Unido decretó el confinamiento después de otros países europeos, pero su sistema sanitario no se ha visto colapsado. ¿Aprendieron de la experiencia de Italia y España?

Sí, por supuesto. El enfoque era tratar de frenar el avance del virus para permitir al sistema sanitario proteger y cuidar a los enfermos de Covid-19 y siempre mantener la capacidad del sistema y de las unidades de cuidados intensivos para actuar. Todos nuestros sistemas sanitarios están haciendo un trabajo heroico para luchar contra este virus, pero se ha cumplido el objetivo de no verse saturado. En cierto modo, se puede decir que poder ver cómo avanzó en otros países nos ha dado cierto posibilidad de aprender.

¿Cómo se prepara Reino Unido para ayudar a empresas y trabajadores durante la recesión que ha desencadenado la pandemia?

El impacto económico ya está siendo y será muy fuerte, sin precedentes y también afectará al sistema de protección social. Nuestra respuesta como la de muchos Gobiernos ha sido contundente, un paquete económico de apoyo muy fuerte, con una cantidad total de 375.000 millones de euros, equivalente al 15% de nuestro PIB. Son una serie de avales para ayuda a ciudadanos, autónomos, empresas grandes y pymes. Medidas específicas que se están mejorando y actualizando día tras día.

El propio “premier” Boris Johnson ha sido víctima del Covid-19. ¿Cuándo esperan que pueda retomar sus funciones?

Esperamos que pronto sea posible. Nos alegramos de que haya podido salir del hospital y le deseamos una recuperación muy rápida. Ya está en contacto con sus colegas de Gabinete y esperamos que regrese pronto a Downing Street.

¿Por qué Reino Unido fue tan reacio a participar con la UE en la compra conjunta de material sanitario?

No hay ninguna reticencia en participar en proyectos europeos. De hecho, ahora vamos a participar en la compra de material terapéutico y se habla de compra de material de protección personal, que es tan importante hoy en día. Lo que pasó en marzo fue banal, fue un problema de comunicación, por el que llegamos tarde para el proceso de compra de los primeros esfuerzos europeos. Es una pandemia global y la colaboración debe ser entre diferente organismo. Por eso estamos colaborando tan intensamente con la Organización Mundial de la Salud, que está haciendo una labor fundamental. Pensamos que hace falta un esfuerzo internacional y estamos respaldando nuestras palabras con fondos. Hemos destinado más de 5.000 millones de libras en una lucha internacional contra una pandemia que no conoce fronteras, por lo que nuestra respuesta no debería conocer fronteras tampoco.

Las negociaciones del Brexit también se ha visto retrasadas por culpa del coronavirus. ¿El calendario para cerrarlas este año sigue siendo realista? ¿No sería necesaria una prórroga?

Pensamos que es factible y estamos haciendo todo lo posible para llegar a un buen acuerdo. Con la llegada del virus, hubo que frenar las negociaciones hasta que nos adaptáramos a esta nueva realidad, que es la prioridad de todos los gobiernos. Pero no significa que no podamos avanzar en otros asuntos, como es el caso del Brexit. Durante estas semanas se ha reunido el comité conjunto que supervisa la implementación del acuerdo de salida y se van a reunir sus comités especializados para garantizar unas negociaciones continuas y eficaces. Durante esta semana, hemos tenido una segunda ronda y hay otras dos previstas para mayo y principios de junio. Estamos muy implicados porque queremos llegar pronto a un buen acuerdo y despejar al menos esta incertidumbre en medio de la pandemia.

¿Cuál es el principal escollo para alcanzar un acuerdo?

Buscamos un acuerdo basado en precedentes. No queremos que se malinterprete la posición de este Gobierno británico. No pretendemos un acuerdo particular, sino uno basado en los precedentes que la Unión Europea mantiene con decenas de países. No buscamos ningún trato especial, pero tampoco que se nos impongan ningunas restricciones especiales.

¿El modelo canadiense?

Por supuesto, puede ser el de Canadá, pero adaptado a las realidades particulares de los flujos comerciales e inversiones de los diferentes países.

¿En qué momento se encuentran las negociaciones sobre Gibraltar entre España y Reino Unido?

La primera fase del acuerdo de la salida de la UE tiene un protocolo sobre Gibraltar que establece una nueva cooperación de interés mutuo en los ámbitos de interés común como el policial, aduanas, medio ambiente, tabaco, laboral para los trabajadores que trabajan ambos lados, así como uno fiscal que está siendo ratificado estos meses. Se está avanzando en la implementación de dicho acuerdo. En febrero, se reunieron los respectivos comités y mantendrán, probablemente de manera virtual, otro encuentro antes del verano. Ahora que las economías están bajo tanto presión, hay un interés para asegurar que la prosperidad tanto en Gibraltar como en el Campo de Gibraltar permanezca intacta y que la actividad económica se vea afectada lo menos posible por esta pandemia.

¿Cómo esta viviendo la extensa colonia británica en España la actual crisis sanitaria? ¿Qué preocupaciones transmiten a la Embajada y a los consulados?

Nuestra primera misión fue ayudar a regresar a casa a los centenares de turistas británicos que se encontraban en España. El Gobierno español nos ha facilitado mucho ese esfuerza. Asimismo, desde muchas partes del mundo hemos podido ayudar nosotros a españoles a regresar a casa en los muchos vuelos que hemos fletado con ciudadanos de diferentes nacionalidades. En relación a los residentes, me gustaría agradecer a los trabajadores sanitarios que les están cuidando. Desgraciadamente ha habido contagios y hemos tenido que lamentar muertos entre la comunidad británica. Las preocupaciones que nos transmiten son de movilidad, de cómo pueden visitar a sus familias en esta situación de confinamiento, por lo que les estamos informando sobre la medidas adoptadas por el Gobierno español y el nuestro.