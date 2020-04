Tomás Pueyo, el profeta del coronavirus: “España no está lista para pasar a la siguiente etapa”

La vida tranquila del ingeniero industrial Tomás Pueyo Brochard se vio interrumpida por la llegada de la pandemia del Covid-19. De momento, no más viajes en tren desde San Francisco a Redwood City, en el corazón de Silicon Valley, donde es vicepresidente de crecimiento en la ciudad californiana de Course Hero, una plataforma de enseñanza online con 500 millones de visitas anuales. Ahora distribuye las 20 horas que pasa despierto entre cuidar de sus tres hijos menores, pasar tiempo con su mujer y ayudar a todo el mundo, literalmente, a vencer al coronavirus.

Ya ha dejado claro en sus artículos publicados en “Medium” que la gestión de España durante la crisis no es ejemplo de nada, más que de buena voluntad. Según él, “es clave entender la estrategia de los gobiernos. La mayoría sólo comparte medidas, que al final son tácticas. Pero, ¿qué intentan conseguir?”. Pueyo resume en tres las líneas de acción tomadas por distintos países, sus consecuencias y sus protagonistas:

Inmunidad de grupo: ir a por que toda la población se contagie. Pocos países intentan esto. Tal vez Suecia. Aplanar la curva: el objetivo es simplemente reducir el número de casos de tal forma que el sistema de salud no esté sobrepasado. minimizar completamente el número de casos, mientras se optimiza la economía. Martillo y Danza: el martillo son las medidas duras tomadas ahora para controlar la epidemia y prepararnos a la danza, que intenta ajustar las medidas a lo largo del tiempo para que no haya brotes, pero que a la vez la economía se vea poco maltratada. Ahí, el objetivo epidémico es, mientras se optimiza la economía.

“Imagino que la opción del Gobierno español es la tercera, con lo que quieren evitar brotes. La siguiente pregunta es: ¿estamos equipados para evitarlos a día de hoy? La respuesta es no. Pero podemos estarlo”, explica con sencillez, pero también nos da las pistas para que no nos pille desprevenidos una más que probable segunda ola de contagios, dicen los expertos que para el invierno. Por un lado, “hay una serie de medidas que son muy baratas y necesarias para danzar: testeo masivo, rastreo de contactos, aislamientos, cuarentenas, máscaras, higiene pública, distanciamiento físico y educación pública”. Entre ellas algunas fáciles de implantar, pero con algún que otro coste económico. En el otro lado de la actuación, “hay otras que son un poco más caras, pero probablemente necesarias: cuarentenas de viajeros (y hasta prohibición), y límite de aglomeraciones sociales”.

La perspectiva, poco clara, no es nada buena para nuestro país, porque en opinión de Tomás, “no veo en ninguna de ellas que España esté donde tiene que estar a día de hoy. Pero es muy posible que lo estemos en los próximos meses”. Como siempre nos recomienda que en la fase de “baile” intentemos ceñirnos a las reglas y hacerlo bien, mirando lo que han hecho en algunos países asiáticos, en el caso de un rebrote: “Ahí no cierran el país, no aplican un martillo masivo. Lo que cierran son todos los lugares afectados, ya sea a nivel de escuelas y negocios, o a nivel de zonas o ciudades. Como un pequeño martillo, que es lo que pasó en la ciudad coreana de Daegu”. Para ser más conciso, asegura que la protección ante los errores futuros es triple: “No tiene por qué haber rebrotes si las cosas se hacen bien. Si lo hay, y se hacen bien las cosas, se pueden limitar los cierres al nivel local; pero si no se hace bien, es posible que tengamos que volver a aplicar un martillo, aunque no creo que lo hagamos en España de nuevo a nivel nacional. Estaremos preparados”.

Tampoco descarta que ante un segundo brote y que este llegue a nuestras costas, “haya suficientes infectados en España como para que una buena parte de la población sea inmune. Eso haría un nuevo brote mucho más difícil. No se sabe aún qué porcentaje de los españoles están infectados, aunque se cree que es razonablemente alto”.

Niños y ancianos

Le hemos descrito a Tomás las medidas que han entrado en vigor esta semana en España y que contemplan la salida de los niños bajo observación y control, y opina que “una cosa es que puedan salir a la calle, otra distinta que puedan ir a la escuela, y ya otra muy distinta que puedan tener cumpleaños o actividades muy sociales fuera de la escuela”. Considera Pueyo que el índice de peligrosidad de contagio es muy distinta porque cree que “Salir a la calle parece bastante seguro. Hay poquísimas infecciones en la calle, especialmente si se tiene cuidado con no estar cerca de otra gente, de no tocar nada, y de desinfectarse y lavarse las manos constantemente. Es razonable hacerlo ya”. Sí que está seguro de que “la escuela es otro tema” y como demuestra un estudio que acaba de prepublicar con unos compañeros, “el rastreo de contactos cuesta 4.000 veces menos por muerte evitada que el cierre de escuelas. Para la gripe en los EE UU, es la diferencia entre unos 2.000 dólares por muerte evitada a través del rastreo de contactos, a 10 millones a través del cierre de escuelas”.

El punto de vista de cerrar las escuelas puede llegar a ser polémico porque resulta caro por “la educación perdida” y “por el trabajo de los padres”, y, además, “probablemente no sea de las medidas que más reducen las epidemias”. Para el español, si no existen muchos contagios, contando ya con una fase de desescalada, en ellos “suele juntarse siempre la misma gente: los mismos niños, profesores y padres”, así que, una vez controlada la epidemia, “podremos volver a abrir escuelas, siempre teniendo mucho cuidado con las medidas de higiene, distanciamiento físico, estando pendiente de quién tiene síntomas, y poniendo a las clases o escuelas en cuarentena en cuanto se identifiquen casos”. Nada que ver con otros actos “como macroconciertos, feria de negocios o fiestas, donde se interactúa con grupos sociales que no suelen verse mucho”

La estrategia vuelve a tomar protagonismo cuando hablamos con Tomás de las personas mayores y su papel en la pandemia. “Si seguimos una estrategia de martillo y danza, todo el mundo podrá salir a la calle, pero lógicamente, los que tienen que tener más cuidado son las personas mayores y las que tienen otras enfermedades. Pero esto ya se hace a día de hoy: hay gente inmunodeprimida, que no están confinados en casa, pero tienen muchísimo cuidado para no ser infectados, porque corren muchísimo más peligro que una persona normal”. Ahora, al hablar de confinamiento de este sector de la población, Pueyo cree que esta medida “sólo tiene lógica si la epidemia está descontrolada fuera. Pero si un país, como Suecia, va a por inmunidad de grupo, sí tiene más sentido: la probabilidad de pillar la enfermedad es muchísimo más alta si todo el mundo está infectado, con lo cual tiene sentido estar confinado”., dice recordando siempre que es en Suecia donde un tercio de los muertos son de residencias de ancianos.