Los seis nuevos síntomas del coronavirus

Escalofríos, temblores persistentes con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, de garganta y pérdida del gusto u olfato. Esos son los seis nuevos síntomas que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos) han incluido para detectar el coronavirus.

Estos síntomas eran los únicos indicadores reconocidos oficialmente de que una persona podía llegar a estar padeciendo Covid-19. Pero a medida que pasa el tiempo, aumentan los casos y se realizan más estudios al respecto, la lista ha crecido. La pérdida del olfato y del gusto ha sido clave identificar posibles contagiados asintomáticos. En Corea del Sur, por ejemplo, se ha estado aplicando el sencillo “test del vinagre”, para comprobar que una persona no haya perdido el olfato. Es decir, a la persona se le hace oler un pequeño algodón humedecido con vinagre tal y como se explica aquí.

“El principal síntoma para un 30% de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato (o anosmia), según estudios recientes, y 66% de los pacientes de Covid-10 sufren de anosmia”, explicó personal militar suercoreano en redes sociales. Rudy Gobert, jugador de baloncesto del equipo Utah Jazz, que fue uno de los primeros atletas norteamericanos a quienes le diagnosticaron la enfermedad, dijo que después de haber dado positivo “no tuvo sentido del olfato en los últimos cuatro días”, informa El Nuevo Herald.

Otro síntoma que aún no ha sido incluido en la lista de los CDC pero que ha sido observado como común en los pacientes Covid-19 por médicos es el enrojecimiento e inflamación de ojos, tipo conjuntivitis. Si todavía no ha sido incluido en la lista de los CDC, sin embargo, quiere decir que no pasa de una observación.

Los CDC explicaron que los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Por último, advirtieron que los síntomas de casos graves, que requieren atención médica sí o sí, son la dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión o incapacidad para levantarse, labios o rostro azulácio.