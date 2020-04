Francia investiga como acto terrorista el atropello de dos policías

El atropello de dos policías ayer en Francia se investiga, según, todos los indicios, como un atentado yihadista de un individuo que se había fanatizado a través de Daesh (Isis, Estado Islámico), según fuentes antiterroristas. Sin embargo, no hay pronunciamiento oficial todavía.

El sospechoso, que conducía un BMW, se topó, cerca de Colombes, con un control policial de los establecidos para vigilar el confinamiento. Inmediatamente, arremetió contra los agentes, que resultaron heridos, uno de los cuales permanece en estado de gravedad. Los agentes iban a bordo de motocicletas.

El conductor habría manifestado que su acción era "voluntaria". Además, en el interior del automóvil se encontró una carta en la que explicaba sus intenciones y manifestaba su adhesión a Daesh y su intención de protestar por la situación de Palestina.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:40 pm de ayer, cerca del estadio Yves du Manoir. Los dos motociclistas estaban estacionarios revisando un vehículo cuando un BMW negro, que llegaba en la dirección opuesta, se pasó al carril izquierdo para arremeter contra ellos.Los policías pertenecen al Departamento de Orden Público y Tráfico.

Este caso se asemeja, en lo que a calificación penal, al ocurrido el pasado 4 de abril, en Romans-sur-Isère, cuando un individuo asesinó a dos personas mediante acuchillamiento. Los hechos no se terminan de calificar como terrorismo oficialmente, aunque todos los indicios indican que puede ser así. Los yihadistas que operan en Europa no suelen tener una conexión directa con Daesh, se autofanatizan y, si lo hacen, es porque no son de las personas conderadas habitualmente como normales mentalmente. De ahí, a decir que actúan por un brote de locura y no por convicciones islamistas, hay un trecho

En el caso del atropellamiento de ayer en Colombes.el individuo tendría antecedentes psiquiátricos, pero nunca habñía sido hospitalizado. Se sabe también que es un tipo violento, como ya ha demostrado.

En el caso del crimen del 4 de abril, se darían las mismas circunstancias. El autor, Abdallah Ahmed-Osman, un sudanés nacido en 1987, obtuvo el estatuto de refugiado el junio de 2017 y un permiso de residencia por diez años en julio del mismo año, y no figura en los registros de la policía ni en los de los servicios de inteligencia franceses ni europeos. En el momento del ataque, gritó "Allah Akbar". En su domicilio, fueron hallados escritos en el que se quejaba de vivir en un país de infieles".

Al final, se dará la calificación penal que proceda, pero lo cierto es que hay un trasfondo yihadista en ambos (y en otros) que se han atribuido en el vecino país a desequilibrados mentales.