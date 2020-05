Sánchez, primer presidente español en participar en una cumbre con Kosovo

En política internacional nada son más importantes que los gestos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa esta tarde con total normalidad en la cumbre europea con los Balcanes Occidentales que contará con la presencia de Kosovo, la región de mayoría de población albanesa que España no reconoce como Estado, tras su declaración unilateral de independencia en el año 2008.

Esto supone un cambio sustancial respecto a la postura mantenida por el anterior Ejecutivo, ya que en año 2018 el entonces presidente Mariano Rajoy decidió ausentarse durante la reunión de las mismas características que tuvo lugar en Bulgaria y que se celebró poco después del órdago independentista del 1 de octubre.

España es el único país de los cinco Estados europeos que no reconocen la soberanía de Kosovo –Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia- en seguir esta estrategia. Serbia, el país del que Kosovo se separó, también participó con normalidad en esta cumbre. Pero España ha puesto condiciones a este giro pragmático de la cita de hoy: no habrá banderas ni símbolos y Hashim Thaci, el representante kosovar, será nombrado por su nombre y no con su cargo de primer ministro. La presidencia croata ha puesto todo de su parte para facilitar las cosas.

Símbolo para los independentistas

Aunque este cambio no significa que España esté pensando levantar su veto al reconocimiento de Kosovo como un país independiente, a nadie se le escapa la importancia de este paso. Cuando el Gobierno de coalición con Podemos tocaba sus primeros compases, fuentes diplomáticas españolas definían este dosier como “una chinita en el zapato” y evitaban anticipar el modus operandi ante reuniones de este tipo. Es evidente que, al tratarse de una cita telemática debido a la epidemia del coronavirus, la delegación española tendrá mucho más fácil el evitar fotos incómodas y, por lo tanto, el simbolismo del encuentro será mucho menor que en otras ocasiones.

Los partidos independentistas siempre han considerado Kosovo como un símbolo de sus aspiraciones, a pesar de que la sentencia del Tribunal de la Haya en 2010 que avaló la soberanía de este territorio, en todo momento puntualiza que se trata de un caso excepcional.

En la primera comparecencia en el Congreso en el mes de febrero de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, Bildu y Junst per Catalunya pidieron al nuevo ejecutivo el reconocimiento de la región de mayoría albanesa. La ministra se limitó a señalar el compromiso español en la normalización de las relaciones con Serbia. Fuentes españolas explican que sólo en ese momento nuestro país se plantearía el reconocimiento ya que no tiene sentido ser “más papistas que el Papa”.