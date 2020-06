La tentación electoralista de Trump

¿Por qué estalla de forma tan virulenta la tensión racial en este momento?

Este es un momento extremadamente doloroso para los afroamericanos y muchos otros americanos en Estados Unidos porque no se trata de otra muerte a manos de la Policía, sino también de la pandemia del coronavirus y el desplome de la economía, que les ha golpeado en su comunidad más duramente que a cualquiera. Esta confluencia de acontecimientos ha movilizado las minorías de un modo que no se había visto desde los movimientos de derechos civiles de los años 60.

¿Cómo está siendo la gestión del presidente Donald Trump?

El presidente Donald Trump está haciendo todo mal y es muy difícil no asignarle los peores motivos sobre este comportamiento. Ha hecho lo mínimo para absolverse de la acusación de que no le importa, y luego sumió toda su fuerza en una respuesta de "ley y orden" que durante mucho tiempo se ha utilizado en la política estadounidense para aprovechar los prejuicios raciales y los temores de los blancos. Es egoísta y solo terminará empeorando las cosas. Una vez más, al igual que con el coronavirus, está dejando que los gobernadores aborden problemas muy apremiantes que él no tiene el coraje político para abordar.

¿Quiénes están detrás de Antifa?

Antifa son como Malcolm X en los años 60 cuando algunos activistas negros creían que la mejor respuesta era contraatacar la violencia con violencia. No sé si esa es la manera correcta de actuar, pero la realidad es que los medios responden a las llamas y el gas lacrimógeno, no a las protestas pacíficas. Aunque también hay evidencias de que grupos de supremacistas blancos están detrás de algunos episodios de violencia, esperando generar una guerra racial, supongo.