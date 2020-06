Daesh pone sus ojos en Gaza para buscar un enfrentamiento directo con Israel

Daesh (Estado Islámico, Isis) ha puesto sus ojos en la franja de Gaza con el fin de establecer allí una de sus franquicias y desplazar a Hamas como fuerza yihadista influyente. Además de los intentos que realiza de carácter operativo, ha lanzado esta semana, a través de sus medios y redes sociales, un mensaje en el sentido de que en esa zona no se aplica la Sharia (la interpretación más rigorista del Islam) y que lo que se le dice a la población en este sentido no son más que mentiras. Justificar que no se establece un emirato porque no se cuenta con el territorio suficiente no les convence.

Frente a ello está “la sinceridad de los soldados del Estado Islámico para lograr el objetivo de su yihad”; mientras, “algunas facciones y partidos afiliados al Islam se abstuvieron falsamente de hacerlo”

“En la Franja de Gaza se usa la ley del tirano; una pequeña área de tierra con una alta densidad de población, dominada por la pobreza, el hambre y la angustia, la mayoría de cuyas personas están afiliadas al Islam”, señala el editorial.

“Se afirma (desde el poder) falsamente su afiliación al Islam, posponiendo el establecimiento de la religión en la tierra hasta que controlen áreas más grandes y les permita gobernar a más personas: no son más que mentiras que encubren la realidad”. “Mienten cuando dicen que el aplazamiento en la aplicación de la Sharia se debe a que antes tienen que lograr el final de su guerra con sus oponentes y enemigos”.

Y sentencian: “quien se abstenga de arbitrar la ley de Dios Todopoderoso (¨la Sharia) en una tierra después de que Dios Todopoderoso lo haya habilitado en ella, su abstención será más severa cada vez que Dios Todopoderoso lo habilite en países que son más grandes, más poblados y más ricos en recursos”. Y, por el contrario, se vuelvan “más coercitivos y tiránicos”.

Este mensaje va en la línea del emitido el pasado 27 de enero, a través de la Fundación Al-Furqan (el ala de medios afiliada a ISIS) por el portavoz de la organización, Abu Hamza Al-Qurashi, bajo el título "Dios los destruyó y a los infieles como ella".

Anunciaba una nueva vía para el terrorismo que practica ISIS: atacar a Israel. Alentaba a sus combatientes a atacar asentamientos y mercados judíos y que los utilicen “para probar sus armas, misiles químicos y otros".

Ya en 2015, el fallecido Abu Bakr Al-Baghdadi prometió convertir a Palestina en un “cementerio para los judíos”. Era la primera amenaza explícita contra Israel.