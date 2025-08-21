Asciende a 22 el número de muertos tras contraer el virus del Nilo en Italia: es el país europeo con más casos

Italia enfrenta un incremento significativo de casos del virus del Nilo Occidental, con 22 fallecidos y 351 contagios confirmados, según el último informe del Instituto Superior de Sanidad (ISS). La propagación del virus, transmitido principalmente por mosquitos Culex, muestra una tendencia alarmante en regiones como Lacio y Campania donde, del total de casos, 158 han evolucionado a formas neuroinvasivas, consideradas las manifestaciones más graves de la enfermedad. Lacio suma 10 muertes entre 59 casosneuroinvasivos, mientras Campania registra 54 casos con 9 fallecimientos.

El boletín revela una letalidad del 13,9% en formas neuroinvasivas, representando una disminución respecto a años anteriores. La distribución geográfica se concentra principalmente en las áreas endémicas del norte de Italia, con un comportamiento epidemiológico consistente en los últimos años. En 2024, se han documentado 484 casos, de los cuales 266 son neuroinvasivos, con 36 fallecimientos. En comparación, 2023 presentó 394 casos, 195 neuroinvasivos y 32 muertes, evidenciando una dinámica relativamente estable.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha señalado a Italia como el país europeo con mayor número de casos detectados. Las condiciones climáticas actuales están propiciando brotes más prolongados e intensos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

El virus se expande con rapidez

Identificado originalmente en Uganda en 1937, el virus del Nilo Occidental ha demostrado una capacidad notable de expansión global. En Europa, Italia figura entre los países más afectados, debido a factores climáticos y la presencia de mosquitos vectores. Las consecuencias de la infección en humanos son diversas, desde cuadros febriles leves hasta formas fatales que pueden incluir encefalitis. Paralelamente, se han registrado 66 casos de chikunguña en el año, 29 de origen autóctono, aunque sin muertes reportadas.

Adicionalmente, las autoridades sanitarias italianas han intensificado las estrategias de prevención, recomendando el uso de repelente de insectos, vestimenta protectora, la eliminación de agua estancada y la vigilancia activa de vectores.