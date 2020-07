“Todas las figuras del castrochavismo están en riesgo”

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita el arresto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, por participar “en el crimen organizado transnacional”. Moreno se suma a una larga lista de líderes venezolanos sancionados por Estados Unidos.

¿Qué pretende EE UU al poner una recompensa al presidente del Supremo venezolano?

Es una estrategia bastante bien planificada y dirigida a acorralar a los cabecillas de la organización criminal que está al frente del Gobierno de Venezuela. Ahora ha sido el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, que está señalado en varios hechos ilícitos, pero antes han sido otros como el empresario Alex Saab y el ex general Hugo Carvajal, todas figuras prominentes del castrochavismo venezolano que están siendo perseguidos por la justicia de EE UU, pero también sancionados por la Unión Europea.

¿Cuál es el mensaje que manda EE UU?

El mensaje es claro, limitar su capacidad de movimiento y bloquear sus activos financieros en el exterior y sus operaciones comerciales con oro y petróleo. Todos esos personajes saben que están en riesgo. Un ejemplo lo vimos en España, cuando se vivió una situación incómoda con la visita de la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez durante su estancia en el aeropuerto de Madrid, lo que colocó al Gobierno español en una situación muy comprometida.

¿Cambiará la política norteamericana sobre Venezuela si Trump pierde las elecciones?

No creo que influya, eso dejaría muy mal parada a la democracia norteamericana, ellos persiguen el crimen con independencia del partido político porque son sus órganos jurisdiccionales los que están detrás de estas sanciones.

¿La reciente llegada de barcos iraníes a Venezuela forzará una acción más agresiva de Trump?

Creo que no, ni Nicolás Maduro ni Irán le marcarán la agenda al presidente de la nación más poderosa del mundo. Maduro saldrá cuando le convenga a Donald Trump, no cuando le convenga a Maduro. Le han dado muchas opciones y no las ha aceptado. Ahora es cuestión de saber esperar. Por lo pronto, tropas de élite de los EE UU llegarán a Colombia donde se apostarán por unos meses.

¿Cree que habrá elecciones a finales de año y que algún partido de la oposición se presentará?

Esto está condicionado por el desenlace que pueda tener el conflicto venezolano en un corto plazo. En cualquier caso, asistir a elecciones con un tirano es un ejercicio de fantasía. Si alguien se quiere apuntar es libre de hacerlo, pero estará traicionando el afán de libertad de un pueblo.

¿Cómo está gestionando el gobierno la crisis del covid-19? ¿Hay casos ocultos como en otros países de América Latina?

Dentro de nuestra región no hay un país en peores condiciones sanitarias que Venezuela. Obviamente nunca sabremos la verdad de cómo la pandemia nos ha afectado, porque en lo que sí es especialista el régimen es en la opacidad y el ocultamiento de las estadísticas.