Los españoles no somos de raza blanca, el sorprendente estudio del “The New York Times”

“Estas son las 922 personas más poderosas en América”, comienza el visual estudio del prestigioso diario “The New York Times”, 180 de ellos se identifican como negros, hispanos, asiáticos, nativo americanos o persona de color", deducen en el reportaje.

La conclusión del estudio, por tanto, lleva al siguiente titular: “Las caras del poder: el 80% son blancos, incluso cuando Estados Unidos se vuelve más diverso”.

Después el periódico explica, destacando en blanco y negro a los blancos y en amarillo a los de otra etnia, el inferior número de personas poderosas que no son blancas en distintos rangos.

La primera categoría que destacan es la Policía. Según las investigaciones de “The New York Times”, de las 25 personas al frente de los cuerpos policiales, 14 son negras o hispanas. Desde la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis, las protestas raciales no han dejado de sucederse por todo el país. Asimismo, cada poco tiempo salta otro caso de brutalidad policial.

En cuanto a la Administración Trump, formada por 24 cargos, el diario concluye que son solo tres personas “no blancas”.

Sobre los nueve jueces del Tribunal Supremos de EE UU, solo hay una hispana y un negro. Es más, el rotativo recuerda que desde 1789, solo ha habido seis magistrados “no blancos”.

En cuanto a los altos cargos militares, de los ocho puestos más importantes del Ejército en EE UU, solo uno es negro. Un dato señalable en comparación con la diversidad que existe en los rangos más bajos y en las tropas en general.

En el mundo empresarial, entre los presidentes de las 25 compañías más valoradas, solo seis son asiáticos o negros.

El estudio también analiza a los rectores de las 25 mejores universidades de EE UU. Solo hay un hispano Leo Rafael Reif, en el MIT, (nacido en Venezuela).

El diario señala que las cinco personas con el libro más influyente publicado son todas blancas y que los editores de las 10 revistas más leídas de EE UU también son todos blancos.

La lista sigue con músicos, cadenas de televisión y estudios de Hollywood, en las que siempre el número de negros, asiáticos o hispano es mucho menor al de los blancos.

Y llegamos al quid de la cuestión. “De las 25 personas al frente de las compañías de moda más valoradas, tres son asiáticas o hispanas”. Según “The New York Times", “de las marcas de lujo a las tiendas a los grandes almacenes, el liderazgo de las marcas de ropa no refleja la base de sus consumidores”.

En el listado aparecen los directores ejecutivos de marcas como LVMH, H&M, Asos, Adidas, Prada... y como no podía se de otra manera, el grupo español Inditex. Pues bien, el diario pone un fondo amarillo a Pablo Isla, el CEO de la marca española, y lo encasilla como “no blanco”.

Para el rotativo, el presidente y director ejecutivo de Inditex, nacido en Madrid en 1964, es hispano.