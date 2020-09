La oposición bielorrusa insta a la UE a que sancione al régimen de Lukashenko

La principal líder de la oposición de Bielorrusia Sviatlana Tsikhanouskaya instó a la Unión Europea este lunes a aprobar sanciones a los funcionarios acusados de manipular las elecciones presidenciales del mes pasado. Tsikhanouskaya viajó a Bruselas para decirle a los ministros de Relaciones Exteriores del bloque que demuestren coraje.

A pesar del sexto fin de semana consecutivo de protestas masivas contra el presidente Alexander Lukashenko por la fraudulenta votación del 9 de agosto, la UE aún no ha cumplido la amenaza de imponer sanciones a una lista de unos 40 funcionarios bielorrusos. “Los líderes de la UE tienen razones para no imponer las sanciones, pero les pedí que fueran más valientes”, dijo a los periodistas la líder opositora Tsikhanouskaya, quien huyó a Lituania después de las elecciones, después de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores. “Las sanciones son importantes en nuestra lucha porque es parte de la presión que podría obligar a las llamadas autoridades a iniciar un diálogo con nosotros en el consejo de oposición”, añadió.

La UE dijo a fines de agosto que congelaría activos y prohibiría los viaje de los funcionarios bielorrusos. Pero las sanciones requieren un acuerdo entre los 27 estados miembros, y la cuestión de Bielorrusia se ha enredado en un debate sobre sanciones contra Turquía, exigidas por Chipre en su disputa por los recursos energéticos. Chipre dice que apoya las sanciones contra Bielorrusia, pero quiere que el bloque actúe también sobre Turquía.

Los líderes de la UE discutirán el tema de Chipre el jueves en una cumbre. Los diplomáticos de la UE dicen que a Alemania le preocupa que las sanciones socaven el progreso diplomático para aliviar la tensión con Ankara.

El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Linas Linkevicius, uno de los más firmes defensores de las sanciones a Bielorrusia, dijo que esperaba que otros países de la UE “no mantengan a la Unión Europea en el limbo y no la tomen como rehén”. Los presidentes de Lituania, Polonia y Rumanía adelantaron que pedirán a los líderes de la UE en la cumbre de esta semana que ofrezcan un paquete de apoyo económico para Bielorrusia si celebra elecciones democráticas. Eso incluiría un régimen comercial favorable con la UE, viajes sin visado y apoyo como candidato a la Organización Mundial del Comercio.