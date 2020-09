El Consejo Nacional Electoral mantiene la fecha de la farsa electoral de Maduro

La carta de los 200 se publicó mientras en Venezuela el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Nicolás Maduro publicaba la lista oficial de candidatos para las elecciones legislativas del 6 de diciembre, consideradas una «farsa» por la oposición. De los firmantes que están en Venezuela, la de actividad más pública es María Corina Machado, fundadora del movimiento Vente. «Aquí hay unas profundas contradicciones éticas y políticas. La UE se ha distinguido por llevar la bandera de los derechos humanos y la democracia por décadas», comentó sobre la carta enviada a Bruselas.

Machado calificó como una «inadmisible contradicción que el alto representante en Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea pase ahora a dividir a los opositores y a socavar el apoyo internacional», al propugnar una cita electoral que pudiera estabilizar al régimen chavista, que, según ella insiste, es una mafia criminal en el poder.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino en Venezuela por casi 60 países, no reaccionó al escrito. Tampoco lo hizo Henrique Capriles, el dirigente que optó por inscribir un partido político para participar en diciembre. Esa organización no tiene candidaturas ratificadas ante el CNE, que en la lista publicada muestra los espacios que le corresponden vacíos. Se esperaba esta noche una aclaración del ex candidato presidencial de si finalmente rechazaría la convocatoria por fraudulenta.

Desde el régimen de Nicolás Maduro tampoco hubo reacción inmediata, después de que sus ministros y jefes políticos sostuvieran reuniones hasta el domingo con enviados de Josep Borrell a Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, habló en una declaración televisada, pero en el marco del rechazo al informe de la Misión de Determinación de Hechos comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que encontró evidencias de que Maduro y sus ministros son responsables de posibles crímenes de lesa humanidad.

El documento sería discutido en una sesión extraordinaria del Consejo General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde el chavismo dejó de estar representado, pues se considera como embajador de Venezuela a uno nombrado por Guaidó. Allí, además, se ratificaría que las elecciones de diciembre no cuentan con reconocimiento de la comunidad internacional.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral modificó el calendario electoral, aunque sin afectar la fecha establecida para las votaciones. Los ajustes a los tiempos de auditorías y demás aspectos son el resultado de las modificaciones que sufrieron los tiempos de presentación de candidatos en agosto. Se espera que dé respuestas sobre solicitudes de extender la campaña electoral, pero sus autoridades ni mencionan la posibilidad de postergar la fecha del 6 de diciembre como ha propuesto Borrell.