El alto Representante de la UE para política exterior, Josep Borrell, ha asegurado ante el pleno de la Eurocámara, que “el comunicado del régimen del gobierno de Maduro en el que rechaza un retraso de las elecciones solo sirve para empeorar la situación política en Venezuela”. El jefe de la diplomacia europea respondía así a la petición de información sobre la misión de la UE enviado a finales de septiembre a Caracas para explorar el retraso de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en las que la mayoría de la oposición antichavista se ha negado a participar.

Borrell reconoció que “lo hecho ahora es un esfuerzo arriesgado y criticable para intentar ayudar a la oposición a que se sienta más fuerte y respaldada, pero desgraciadamente no hemos tenido éxito”. Y añadió que "si el régimen de Maduro me hubiera dicho que no valía la pena porque la constitución prohíbe retrasar las elecciones, entonces no hubiéramos ido, pero eso no estaba tan claro. Había una pequeña luz de esperanza y me sentí obligado a intentar a hacer algo”.

Borrell, que se sumó a “la condena de la violación de los derechos humanos en Venezuela”, explicó que su equipo lleva seis meses de contactos con todos los actores de esta crisis: el gobierno de Maduro, el G4 (los cuatro partidos principales de la oposición), el mundo empresarial y académico y la conferencia episcopal venezolana. Asimismo, añadió que su intervención se produjo a petición del propio Guaidó y del G4. “Por eso insistí en intentar encontrar una aproximación de sus posiciones para hacer posible unas elecciones en las que UE pudiese participar como observador”.

Borrell añadió que informó de la misión al consejo de ministros de Asuntos Exteriores de que “seguiríamos en contacto con todos los actores políticos, y así lo hicimos solo que en lugar de hacerlo por teléfono lo hacemos presencialmente. ”. ¿"A qué viene esta agitación de complot"?, se preguntó el jefe de la diplomacia. “Todo eso es ridículo”.

Sin embargo, Jordi Cañas, del Grupo Renew Europe, le recriminó: “No ha dicho la verdad. A usted no le pidió la oposición que interfiriera con el régimen para posponer las elecciones, fue a instancia suya. Lo propuso usted, no Guaidó ni el G4”. Cañas le preguntó si tras “las elecciones fraudulentas” Borrell va a reconocer la nueva situación en Venezuela.

Borrell argumentó que “el primer paso para intentar salir del punto muerto político era promover el marco para unas elecciones legislativas creíbles”. Así que, añadió, “no me he lanzado al ruedo armado con una simple muletilla”, señaló en referencia a las críticas que hizo el enviado especial de EE UU para Venezuela Elliott Abrams. Los dos miembros de la misión europea se reunieron con 70 personas, dijo Borrell, quien reconoció que la negativa del régimen de Maduro de aplazar las elecciones ha cerrado la posibilidad de un diálogo. Pero insistió en que “la única manera de salir del impasse será a través del diálogo y la negociación política porque no habrá un único acontecimiento catárquico, nuestro papel es encontrar una vía que responda a las necesidades del pueblo”.

Por su parte, Dolors Monserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, aseguró que “la misión enviada a Venezuela es un error estratégico y político que debilita la posición de la UE y blanquea al régimen de Maduro”. Antonio Tajani, del Partido Popular Europeo, lamentó que la misión de la UE se ha organizado “conjuntamente y en connivencia con el régimen". "¿Cómo es posible que una misión de la UE haya usado la base militar de la La Carlota? ¿Quién contrató ese avión, puede enseñar las facturas del vuelo?”, se preguntó. Jordi Solé, eurodiputado de Esquerra Republicana, pidió a la UE que “haga todo lo que está en su mano para arreglar” la situación de Venezuela.

El eurodiputado del Grupo Popular Leopoldo López Gil pidió a Borrell que asegure la “coherencia” de la UE ante Venezuela. “El objetivo último de la dictadura de Maduro es mantenerse a toda costa en el poder”. López Gil dijo que es “ingenuo" dialogar con ese régimen y que “no se puede avalar esa elección ni en diciembre ni seis meses después”. Para concluir, lanzó esta pregunta: "¿Podrá la Venezuela democrática contar con el apoyo de la UE?”.