Y Pensilvania decide al inquilino de la Casa Blanca

Todos los votos electorales están en juego, pero sólo 11 Estados son considerados como campos de batalla o decisivos en estas elecciones presidenciales. La llave a la Casa Blanca la otorgan los 270 votos electorales y estos son los Estados que aseguran la victoria. En los sondeos, el candidato demócrata Joe Biden lideraba la contienda a nivel nacional por alrededor de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, esto no significa una victoria como ya se comprobó hace exactamente cuatro años. Le ocurrió a Hillary Clinton en 2016, quien ganó el voto popular por 2 puntos porcentuales y sin embargo no sumó los 270 votos electorales. Así, este año ambos candidatos se han centrado en un puñado de estados y han dedicado recursos y tiempo a estos Estados cambiantes o bisagra. Tras Florida, todos los ojos están puestos tradicionalmente en Ohio. Suele ser una receta ganadora. Con los 29 de Florida y los 18 de Ohio, la contienda es pan comido. Hace cuatro años, Trump también venció gracias al apoyo y los 20 votos electorales de Pensilvania. Este estado del cinturón industrial de EE UU, no comenzará a contar el voto anticipado hasta hoy, un día después de las elecciones.

En Arizona, al cierre de esta edición, Biden iba liderando el recuento de votos con un 524% frente al 46,3% de Trump y el 73% escrutado. Arizona suma otros 11 votos electorales. En el caso de confirmarse la victoria demócrata, sería la primera vez que ganan desde Bill Clinton.

Georgia, otro estado decisivo en este 2020, iba a ser para el presidente. Con el 93%, Trump ganaba por el 50,7%, 16 votos electorales que Trump necesitaba para repetir victoria.

Carolina del Norte es otro estado que, con 15 votos electorales, necesitaban los dos candidatos para seguir en la contienda. Trump adelanta a Biden de momento.

En el caso de Michigan, Trump aventaja a Biden, 54,3% frente al 45,3%. Por otro lado, Trump habría obtenido la victoria en Ohio, considerado otro de los estados clave para su reelección junto a Florida.

Los candidatos esperan con impaciencia el resultado en estos territorios donde más recursos han dedicado. Las campañas se han gastado más de mil millones de dólares para alcanzar a los votantes de los estados decisivos.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se adjudicó el estado de California, el más poblado de Estados Unidos, además de Oregón y Washington, la totalidad de la costa oeste según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. Por su parte, el mandatario de Estados Unidos aventaja por 3,5 puntos porcentuales a su rival demócrata.

Trump también se ha hecho con el estado clave de Texas, el segundo más grande del país después de California.

Ahora empieza una dura batalla para concretar quién será el ganador final de las elecciones. Tras el recuento del voto por correo se prevé una batalla legal antes de desvelar el nombre del próximo inquilino de la Casa Blanca.