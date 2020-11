¿Qué está pasando en Perú?

Perú vivió el sábado otra jornada de protestas con marchas y cacerolazos en rechazo al gobierno de Merino, el jefe del Congreso que asumió como presidente el martes luego de que el Parlamento destituyera a Martín Vizcarra en un polémico juicio relámpago. La muerte de dos manifestantes en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino produjo la noche de este sábado una avalancha de dimisiones en el gabinete ministerial y concluyó con la renuncia del mandatario anunciada este domingo. Las manifestaciones continuaban en la madrugada del domingo en el centro de Lima, desafiando el toque de queda nocturno en vigor por la pandemia de coronavirus. La Policía recurrió otra vez a gases lacrimógenos y gases pimienta lanzados desde helicópteros para dispersar a manifestantes. Hubo dos muertos y más de 100 heridos.

Entrevistamos a Fernando Tuesta, Politólogo de la Universidad Católica de Perú, para conocer las claves de la última crisis política en Perú.

El Congreso reunido de urgencia ayer deberá ahora designar a un nuevo presidente que pacifique el país. Será el tercer mandatario en menos de una semana, en una nación muy golpeada por la pandemia del coronavirus y la recesión económica. ¿Quién cree que pueda ser el elegido?

No puede haber varios días sin presidente a diferencia de Europa somos un país presidencialista. Hay 10 bancadas, el Congreso está muy fraccionado, la única bancada que no votó por la vacancia fue el Partido Morado, es posible que de aquí salga el futuro presidente hasta las elecciones del 28 de julio. Y ahí está Francisco Sagastegui, el portavoz. Él es un profesional destacado, salió elegido en la lista de Lima, expediente limpio. Políticamente de centro. No podría ser de los otros partidos porque la gente volvería enardecida a las calles.

Desde el martes, miles de personas habían salido a las calles en defensa de Vizcarra, un político sin partido ni bancada en el Congreso pero muy popular. El Congreso lo destituyó por “incapacidad moral” a raíz de una investigación de la fiscalía por recibir supuestamente sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, lo que él niega. ¿Cree qué licito el termino de incapacidad moral?

Para nada. Es muy diferente respecto de cuando renunció Pedro Pablo Kuczynski y entonces asumió el vicepresidente, Martín Vizcarra. La incapacidad moral forma parte del problema de nuestra constitución porque tiene este articulo al que se refiere por incapacidad moral y física, pero permanentemente. Este texto es del siglo XIX. Y se refiere a pero una incapacidad objetiva y nunca fue utilizado. Además, las investigación por presunta corrupción a Vizcarra recién empieza. Las elecciones iban a ser en abril y el pueblo no entiende que de repente el Congreso se saque este “as de la manga” para alargarlas a julio. Manuel Merino quiso ser presidente aunque sea ocho meses pero solo fueron cinco días.

Perú el es país de Latinoamérica con más presidentes presos. Además la mitad de los diputados están siendo investigados por corrupción.

La Corrupción es una flagelo histórico, ha comprometido a toda la política peruana pero también dice algo, es la otra cara la moneda. ¿Cree que en otros países no hay políticos corruptos? Pero en Perú la justicia se está empezando a mover. Antes había impunidad.