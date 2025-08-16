Dos hombres acaban a puñetazos por los llantos de un bebé en un avión de Londres a Lisboa: la policía les esperaba en el aeropuerto

Un vuelo de Ryanair entre Londres y Lisboa se transformó en un escenario de conflicto intenso, provocado por los persistentes llantos de un niño el pasado martes. El incidente obligó a los pasajeros a permanecer inmovilizados durante una hora tras el aterrizaje, esperando la intervención policial.

La situación escaló rápidamente cuando el malestar generado por el llanto infantil desencadenó una pelea física entre dos pasajeros, lo que motivó a la tripulación a solicitar asistencia de las autoridades locales al aterrizar.

Según el medio luso SIC Noticias, la tensión alcanzó su punto máximo cuando los llantos del menor se volvieron insoportables para algunos pasajeros. Las imágenes compartidas en redes sociales revelaron una atmósfera cargada de gritos y confrontación, documentando el caos generado durante el vuelo.

Respuesta de Ryanair

Ryanair confirmó oficialmente que la policía local recibió la aeronave y procedió a evacuar a los pasajeros, reafirmando su política de cero tolerancia ante comportamientos disruptivos. Este evento se suma a una tendencia creciente de conflictos en el transporte aéreo, observada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) desde la pandemia.

La compañía ha respondido implementando medidas más estrictas para garantizar un ambiente de vuelo seguro. Entre estas medidas se incluyen multas significativas para pasajeros que exhiban comportamientos perturbadores, en su búsqueda por mantener la comodidad colectiva.