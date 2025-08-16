Un supermercado británico da con una curiosa estrategia para acabar con los robos, e implica a todos sus clientes

La cadena británica de supermercados Iceland ha implementado una estrategia innovadora para enfrentar el creciente problema del robo en sus tiendas, ofreciendo un crédito de 1 libra a clientes que proporcionen información sobre actividades delictivas.

Los datos revelan una realidad preocupante: el robo ha alcanzado niveles sin precedentes en más de dos décadas, con 530.643 delitos registrados en Inglaterra y Gales.

El presidente ejecutivo, Richard Walker, ha expresado su compromiso con esta iniciativa, destacando que busca involucrar a la comunidad en la lucha contra la delincuencia. La medida no solo pretende reducir las pérdidas anuales —estimadas en aproximadamente 20 millones de libras esterlinas—, sino también restaurar un sentido de colaboración social.

Detalles del Programa de Recompensas

Esta medida ofrece otorgar un crédito de 1 libra esterlina en la tarjeta de bonos a clientes que proporcionen información verificable sobre actividades sospechosas, independientemente de si el ladrón es capturado o no.

Las autoridades policiales han solicitado intervenciones más contundentes y medidas de justicia penal que disuadan la reincidencia delictiva. Por su parte, el gobierno ha prometido reforzar la presencia policial en los vecindarios como parte de una estrategia integral.