La UE no puede reconocer los comicios de Venezuela

La Unión Europea ha anunciado hoy que no consideraba libres o justas las elecciones parlamentarias del domingo en Venezuela, rechazando el resultado y pidiendo a Nicolás Maduro que trazara el camino hacia la reconciliación nacional.

“La UE no puede considerar las elecciones como democráticas”, ha señalado el máximo diplomático de la UE, Josep Borrell, en una conferencia de prensa tras la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE. Los 27 respaldaron una postura formal en la que rechazaban el resultado de la votación. La UE entiende que los comicios se llevaron a cabo sin “respeto al pluralismo político” y en un contexto de “descalificación y persecución de los líderes de la oposición”, dijeron en un comunicado.

Según informa la agencia EFE, la Unión Europea pidió la celebración en Venezuela de elecciones legislativas y presidenciales “creíbles, inclusivas y transparentes”.

En este sentido, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, señaló que los países de la UE no reconocerán la nueva Asamblea Nacional surgida de estas elecciones, cuando inicie su mandato el próximo 5 de enero.

“Nadie más que yo ha trabajado para intentar que estas elecciones fueran inclusivas y crear las condiciones para la participación de la oposición y que la UE pudiera reconocer el resultado. Hice mucho, pero no conseguí mucho”, se lamentó Borrell en rueda de prensa, al término de la reunión de los ministros de Exteriores de la UE.

“La UE hace un llamamiento a las autoridades venezolanas y a los líderes (...) para unirse de forma urgente y para empezar un proceso de transición dirigido desde Venezuela”, dijeron los Estados miembros en el comunicado, reiterando su compromiso a contribuir a ese proceso.

Borrell dijo que convocará una reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto, que fuentes europeas apuntan que se celebrará antes de Navidad.

El alto representante también planea hablar con los integrantes del Grupo de Lima, en su esfuerzo por buscar el mayor consenso posible para afrontar el camino que se abre en Venezuela de aquí al 5 de enero.

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, escribió en su Twitter que “en Venezuela no ha habido unas elecciones libres y democráticas, todo lo contrario, ha sido un fraude, una farsa”. La eurodiputada celebra que “la UE no reconociera estos comicios. Mientras no se celebren unas elecciones transparentes, la legitimidad la tiene el presidente encargado Guaidó”.