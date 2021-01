Los grupos radicales pro-Trump que participaron en el asalto al Capitolio

Las terribles imágenes del asalto al Capitolio de EEUU del del día de ayer se saldaron con un total de cuatro muertos y catorce policías heridos. Todo se produjo después de que Donald Trump no aceptara su derrota electoral, insistiera en que hubo fraude en las elecciones y animara a sus seguidores a ‘salvar América’ y a nunca rendirse ni ceder.

Sus mensajes terminaron provocando el asalto al edificio oficial, donde se iba a ratificar la victoria de Joe Biden. Los cientos de manifestantes que se concentraban para apoyarle frente al Capitolio derribaron la verja e irrumpieron al grito de luchar por Trump. Entre todos ellos, se encontraban partidarios suyos y grupos radicales de ultraderecha.

De entre todos los asaltantes, el que más repercusión ha tenido tras lo sucedido ha sido Jake Angeli. Vestido de bisonte, llegó a postrarse frente al sillón del presidente del Senado. Se hace llamar “Yellowstone Wolf” y pertenece al movimiento de teorías de la conspiración ‘QAnon’.

La línea argumental de este grupo se basa en la maldad de las élites dirigentes, la presencia de Dios y las acusaciones contra políticos demócratas, famosos y altos funcionarios del denominado “Estado profundo”, quienes formarían parte de una trama gigantesca de pederastia.

En el lugar también se dieron cita los ‘Proud Boys’, una organización supremacista creada por el periodista canadiense Gavin McInnes, fundador de “Vice”, y que en los últimos años se ha destacado por ataques contra indígenas, gente de color, musulmanes y mujeres.

El pasado 5 de enero fue detenido en Washington el líder de este grupo, Enrique Tarrio. Llegó desde Miami, donde vive, y se le detuvo por cargos relacionados con la quema de una banderola con el lema ‘Black Lives Matter’.

Además, también se enfrenta a un cargo de destrucción de propiedad, un delito menor, además de otros dos cargos por posesión de cargadores de armas de fuego con capacidad extra para balas, según fuentes policiales citadas por el diario ‘The Washington Post’.

Richard Barnett, el hombre que asaltó el despacho de Nancy Pelosi

Richard Barnett se sienta en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi

Otro de los protagonistas del asalto fue Richard Barnett, el hombre que irrumpió en el despacho de la Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

Con actitud chulesca, sonriente y posando sus pies sobre la mesa, se fotografió en el lugar. Según cuenta la ‘CNN’, es el líder de un grupo a favor de los derechos de las armas en Gravette, en el estado de Arkansas.

Ya fuera del Capitolio, contó al ‘The New York Times’, afirmó haber dejado una moneda de veinticinco centavos en el escritorio de Pelosi y un mensaje que decía “we will not back down” (’No nos rendiremos’).

Un asalto instigado en las redes sociales

Según publica el diario estadounidense, ‘The New York Times’, todo fue promovido a través de las redes sociales ‘Gab’ y ‘Parler’. En ambas redes sociales frecuentan una gran cantidad de usuarios de extrema derecha.

A través de ellas, estos grupos se han organizado y han reclutado a otras personas para unirse a ellos. En Gab, según publica el citado medio estadounidense, los asaltantes intercambiaron mensajes para perseguir y encontrar al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien aseguró que el asalto al Capitolio “era intolerable”.