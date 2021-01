Las terribles escenas en el Capitolio ilustran cómo Donald Trump ha cambiado su partido

El libro más importante de la era Trump no fue “Fear” de Bob Woodward o “Fire and Fury” de Michael Wolff ni ninguna de las otras revelaciones más vendidas del circo de la Casa Blanca. Podría decirse que fue un tomo extraño de dos científicos políticos de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, publicado un año después de la presidencia de Donald Trump y titulado “Cómo mueren las democracias”.

Después de muchos años investigando el fracaso democrático en Europa del Este y América Latina, la pareja admitió haber experimentado una sorpresa cuando se dirigieron a su propio país: “Sentimos pavor... incluso cuando tratamos de asegurarnos de que las cosas no pueden ser tan malas aquí.” Una invasión del edificio del Capitolio el 6 de enero por miles de partidarios de Trump blandiendo bates de béisbol y banderas de batalla confederadas sugirió que realmente lo son.

Convocados a ir a Washington DC por el presidente derrotado para protestar contra una votación del Congreso para aprobar los resultados del colegio electoral, ocuparon el edificio durante más de cuatro horas, obligaron al vicepresidente Mike Pence y a otros legisladores a huir por su seguridad y destrozaron la oficina del Presidente de la Cámara de Representantes. Cinco personas murieron durante el alboroto, incluida una mujer por un disparo de la policía. Los periodistas fueron maltratados y sus cámaras destrozadas por matones de MAGA (Make America Great Again) con ropa de camuflaje. Mientras tanto, Trump tuiteó su “amor” por los insurrectos. “Gente muy especial”, los llamó en un video grabado desde la Casa Blanca. Sus cuentas de Twitter y Facebook fueron posteriormente suspendidas. Se colocaron bombas caseras fuera de las sedes cercanas de los partidos republicano y demócrata.

Se podría argumentar que la sesión del Senado que interrumpieron los insurrectos fue aún más preocupante. Más de dos tercios de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes y más de una cuarta parte de los senadores republicanos estaban a punto de votar para convertir la derrota de Trump en victoria al rechazar los votos del colegio electoral de un puñado de estados que perdió.

Naturalmente, en una respuesta común del golpista, los congresistas interesados afirmaron estar tratando de proteger la democracia, no de derrocarla. Josh Hawley de Missouri, quien dirigió el esfuerzo del Senado, declaró que “las preocupaciones de millones de votantes sobre la integridad de las elecciones merecen ser escuchadas”. Graduado de 41 años de la Universidad de Stanford y Yale Law, que se ha rebautizado como flagelo de la élite bajo Trump, Hawley fue fotografiado levantando un puño de desafío a la turba de MAGA poco antes de que rompiera las barricadas.

La gran mayoría de los votantes republicanos que afirman creer que Trump ganó la reelección en noviembre no están respondiendo a preocupaciones racionales. De ser así, debería haberlos tranquilizado la cantidad sin precedentes de fallos judiciales, controles de seguridad y relatos que ha provocado al esfuerzo de dos meses de Trump para anular los resultados. Los más de 60 desafíos de su equipo legal fueron objeto de burla en los tribunales; incluida la Corte Suprema de Estados Unidos. El equipo de seguridad electoral de su administración consideró que la elección era “la más segura en la historia de Estados Unidos”. El departamento de justicia y su exjefe leal a Trump, Bill Barr, concluyeron que no había habido un fraude significativo. Sin embargo, la creencia de que a Trump le robaron se ha endurecido entre el electorado republicano. Una encuesta para The Economist realizada por YouGov esta semana sugirió que el 64% quería que el Congreso revocara el resultado de la elección de Trump.

Para ilustrar la profundidad de ese engaño, considere el sentimiento entre los republicanos en Wisconsin, un estado que Biden ganó por 20.608 votos. Los abogados del presidente han presentado seis impugnaciones legales fallidas al resultado, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. También instigaron un recuento en los condados más poblados de Wisconsin, Milwaukee y Dane, agregando 87 votos a la cuenta de Biden. El senador republicano de Wisconsin, Ron Johnson, llevó a cabo una investigación en el comité del Senado sobre las acusaciones de Trump; posteriormente le dijo a The Economist que no veía ninguna razón para cuestionar los resultados en su estado natal. Sin embargo, Terry Dittrich, presidente del Partido Republicano del Condado de Waukesha, el más grande de Wisconsin, sostiene que Trump ganó en una elección plagada de fraudes, y afirma no conocer a ningún republicano que piense lo contrario.

Como prueba, el profesional de 59 años ofreció una lista de preocupaciones sobre la votación que el presidente del tribunal conservador de Wisconsin desestimó, incluido un gran aumento en la votación por correo que Dittrich consideró “absolutamente fraudulento”. También planteó el simple hecho de que Biden tuvo mucha representación en el próspero condado de Waukesha, en las afueras de Milwaukee, tal como lo hizo el demócrata en los ricos suburbios blancos de todo el país. “No hay absolutamente ninguna forma de que Biden supere a Barack Obama en el condado de Waukesha por las cifras que proclaman”, dijo Dittrich. “No nos vamos a rendir con esto. No se trata de ser un grupo de bebés llorones o perdedores doloridos. Somos ciudadanos respetuosos de la ley que solo queremos unas elecciones limpias “.

William F. Buckley junior, uno de los arquitectos del movimiento conservador moderno, llamó al conservadurismo “la política de la realidad”. Ahora parece que es lo contrario. De hecho, la mayoría de los votantes republicanos ha aceptado la afirmación de Trump de que los demócratas no pueden ganar legítimamente y que la falta de pruebas de sus maquinaciones es prueba de un encubrimiento.

“Es difícil concebir un acto más antidemocrático y anticonservador”, fue el veredicto del generalmente reticente Paul Ryan, el exlíder republicano en la Cámara, sobre la decisión de tantos congresistas republicanos de apoyar esa ficción. La votación final del Congreso, realizada después de que los insurgentes fueron retirados del Capitolio y barridos sus pasillos en busca de explosivos, certificó los resultados del colegio electoral, con objeciones de 130 diputados republicanos y media docena de senadores. Por su parte, Ziblatt dijo que veía este truco como un “ensayo general” de un esfuerzo republicano más serio para derrocar una elección que ahora considera probable.

Hay motivos para esperar que resulten demasiado pesimistas. Los republicanos que votaron para revocar los resultados lo hicieron de manera imprudente y cínica, pero sabiendo que no lo conseguirían. Aquellos funcionarios republicanos que realmente podrían haber cambiado el resultado de las elecciones, en su mayoría se apegaron a la Constitución. Entre ellos se encontraba el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, objeto de una campaña de intimidación y abuso por parte del presidente y sus compinches. Esta semana, Raffensperger publicó una grabación del presidente engatusándolo para “encontrar 11.780 votos”, poco antes de que se celebraran las dos elecciones de desempate del Senado de Georgia el 5 de enero. Los ataques adicionales de Trump contra Raffensperger y otros funcionarios georgianos de principios parecen no haberle hecho ningún favor a su partido. Los candidatos demócratas, Raphael Warnock y Jon Ossoff, ganaron ambas contiendas, dándole a su partido sus primeros escaños en el Senado en el estado en 20 años, control del Senado y un gobierno unificado.

Al día siguiente, Mitch McConnell, despojado de su mayoría en el Senado, emitió una dura denuncia contra Hawley y el resto. Derrocar los votos del colegio electoral “dañaría a nuestra república para siempre”, dijo McConnell, quien rara vez es acusado de actuar por principios. Minutos más tarde, la gente especial de Trump lanzó su invasión del Capitolio, lo que a su vez envalentonó a los republicanos de alto rango para criticar al presidente más directamente de lo que se habían atrevido anteriormente.

El senador Tom Cotton de Arkansas, un antiguo defensor de Trump, dijo que era “hora de que dejara de engañar al pueblo estadounidense”. Liz Cheney, la tercera republicana de la Cámara de Representantes, dijo que “no había duda” de que Trump había “incitado a la turba”. Incluso algunos incondicionales de Trump se unieron al coro. Una notable declaración emitida por la Asociación Nacional de Fabricantes, que anteriormente estaba a favor de Trump, pidió a Pence que considerara invocar la Enmienda 25 para destituir al presidente de su cargo.

Esto todavía está bastante lejos de un repudio total a Trump por parte del partido republicano. Y sin eso, es difícil imaginarlo renunciando a su control sobre el partido, brindándole la oportunidad de renovar su compromiso con las normas democráticas. Sin embargo, ese repudio ahora es más imaginable. Los portavoces del presidente en los medios conservadores, todos obsesionados con la ley y el orden, van a tenerlo diíficil para descartar imágenes del Capitolio invadido por matones de MAGA. Incluso podrían tener dificultades para culpar a la izquierda demócrata (aunque algunos lo han intentado). A América, por polarizada que esté, no le gusta la violencia de las turbas y aprecia los símbolos de su democracia. Un comentarista recordó el cambio en el apoyo público de los republicanos en 1995, después de que Timothy McVeigh, un miembro del tipo de milicia amante de la libertad previamente defendida por la derecha, voló un edificio federal en la ciudad de Oklahoma y mató a 168 personas. El paralelismo es inexacto, pero señala hasta qué punto parece que se han sobrepasado Trump y sus MAGA.

Incluso antes de los acontecimientos de esta semana, la firme opinión de la mayoría de los republicanos de alto nivel de que Trump mantendría su bloqueo sobre el partido parecía demasiado fuerte, tal vez un caso del síndrome de Estocolmo. “La base cree que Trump es un mártir”, dice un senador republicano. “Durante los próximos dos años, tal vez cuatro, podrá tumbarte en una primaria sin mover un dedo”. Eso podría resultar correcto. Sin embargo, los votantes quieren un ganador, razón por la cual Grover Cleveland, en 1892, es el único presidente de un mandato que ha sido reelegido. Y después de que Trump deje el cargo y desaparezca de la vista diaria, más y más republicanos pueden comenzar a reconocer lo que el mito de la elección robada está diseñado para ocultar: su debilidad electoral.

Esta matanza americana

Los defensores del mito citan a los muchos votantes nuevos que atrajo en noviembre para explicar por qué Trump no pudo haber perdido. Sin embargo, eso se basa en rechazar (como hace Dittrich) el hecho de que Biden logró muchos más. En una elección que registró una participación récord para ambos partidos principales, el demócrata ganó a los 6 millones de votantes que habían votado previamente por un candidato de un tercer partido en una proporción de 2:1. Ganó votantes que lo hacían por mimera vez al mismo ritmo.

Trump también estuvo detrás de la mayoría de los candidatos republicanos al Congreso. Su partido obtuvo una ganancia neta de diez en la Cámara y casi mantuvo su mayoría en el Senado, incluso cuando perdió la carrera presidencial por mucho. Eso sugiere que el futuro de los republicanos después de Trump podría ser sólido. A pesar de sus pérdidas esta semana en Georgia, un estado cuyo electorado joven y diverso ha sido durante mucho tiempo de tendencia demócrata, la marca republicana no ha resultado demasiado dañada por los años de Trump. El partido también tiene una gran ventaja en la toxicidad de la izquierda demócrata, de la que sus candidatos hablaron sin cesar durante la campaña, y que parece haber sido especialmente eficaz para ganarse a los latinos. Carlos Curbelo, un ex congresista del sur de Florida, donde nuevos seguidores latinos ayudaron al partido a cambiar dos escaños en la Cámara, describe ese avance como “un gran avance, lo que más entusiasma a los republicanos”. Considera que es un indicador del posible futuro ideal del partido, como una coalición multiétnica dedicada a proporcionar soluciones orientadas al mercado a grandes problemas, como el cambio climático, a los que los izquierdistas arrojarían al gobierno.

Éstas son conjeturas razonables. Subrayan el hecho de que el futuro rumbo del partido no está marcado. Nadie predijo a Trump en 2012. Y el efecto perturbador de su desprecio por las verdades conservadoras probablemente ha aumentado las posibilidades ideológicas de la derecha. La mayoría de sus 16 oponentes principales en 2016 lanzaron acusaciones similares. Una contienda equivalente hoy podría mostrar el conservadurismo pragmático del gobernador Larry Hogan de Maryland, la sinofobia febril de Cotton y el populismo del gran gobierno del senador Marco Rubio, todos los cuales, hasta cierto punto, han sido moldeados o promovidos en respuesta a Trump. Sin embargo, este futuro más feliz después de Trump para el partido del presidente es hasta ahora solo una posibilidad teórica.

La realidad del populismo de Trump no es el pensamiento conservador heterodoxo, que ha dado lugar a pocas políticas dignas de mención en los últimos cuatro años, sino la furia popular que se desató en el Capitolio esta semana. Y sofocarlos no será fácil incluso si Trump se va. De hecho, son anteriores a él.

La transferencia ordenada y pacífica del poder

Los movimientos populistas de base han surgido en la derecha cada dos décadas, por diferentes razones, pero con un compromiso característico de purgar al “establishment” conservador y una tendencia hacia las teorías de la conspiración y la paranoia. El “Temor Rojo” de Joseph McCarthy en la década de 1950 fue sucedido por el movimiento de Barry Goldwater en la década de 1960, los reaganistas más presentables en la década de 1970 y los “gingrichistas” en la de 1990. El patrón habitual, señala Geoffrey Kabaservice, un historiador político, era que los insurgentes se levantaran, ganaran el poder y se empeñaran en gobernar; después de lo cual se convierten en el nuevo “establishment” y, a su vez, son desafiados y desplazados. Sin embargo, durante la última década, a medida que la inseguridad económica se ha cruzado con la polarización política y el cambio cultural y demográfico acelerado, las oleadas insurgentes de la derecha se han vuelto más frecuentes y más radicales.

El Tea Party que irrumpió en 2010, en respuesta a una economía difícil y a Barack Obama, envió 87 conservadores radicales al Congreso. Pero allí no mostraron ningún interés en ponerse manos a la obra. Propagaron la conspiración racista del “birtherism” contra Obama. Atacaron el bipartidismo, el gobierno en general, y sus líderes del partido (expulsando al ex presidente de la Cámara de Representantes de Gingrich, John Boehner). El cierre del gobierno de 2013 y la campaña para “derogar y reemplazar” Obamacare fueron sus firmas. En lugar de ser desplazados, se transformaron en la multitud de MAGA. Que desde entonces ha propagado versiones más radicales de sí mismo, como los ultras de Trump de QAnon, un movimiento comprometido con perseguir las redes de pedófilos socialistas en Washington. “El patrón familiar conservador de avance, consolidación, reducción y renovación ha desaparecido”, escribe Kabaservice. “En su lugar hay algo que se parece a #maga Forever”.

Este desarrollo también se puede ver de cerca en Wisconsin, donde la ola del Tea Party ayudó a llevar al poder, bajo Scott Walker, lo que al principio parecía un nuevo y audaz experimento de gobierno conservador. Sin embargo, la base republicana del estado, impulsada por los medios conservadores, resultó moverse menos por el sistema de vales escolares de Walker que por una hostilidad racial. En un estado bisagra, anteriormente conocido por el respeto bipartidista, una manipulación republicana extremo en 2011 le dio al partido una supermayoría en la legislatura estatal. Esto liberó a los republicanos de Wisconsin de tener que apelar a los votantes indecisos, la fuerza habitual para la moderación. Aprobaron medidas de identificación de votantes que desanimó la participación de personas no blancas en el diverso Milwaukee, lo que ayudó a Trump a ganar el estado en 2016. Cuando Walker y el fiscal general del estado perdieron las elecciones en 2018, la legislatura aprobó leyes para despojar a los poderes de su oficinas antes de que sus reemplazos demócratas pudieran hacerse cargo. Este fue un caso de estudio sobre el abandono por parte de los republicanos de dos normas que los señores Levitsky y Ziblatt consideran esenciales para una democracia segura: la paciencia y el respeto mutuo.

Mientras tanto, la base republicana se estaba volviendo más radical. Los republicanos de Waukesha, antaño bastión del reaganismo adinerado, han sido transformados por una afluencia de súper fanáticos de Trump. Muchos son blancos de clase trabajadora, sin ningún vínculo previo con el partido, que consideran que Trump está en guerra con el corrupto establishment de Washington. Dittrich dice que esos votantes ahora representan el 70% de sus miembros. “Están de acuerdo con que los llamen republicanos porque apoyan al presidente Trump”, dice. “Pero si sienten que el partido no está apoyando al presidente Trump, es probable que no sean tan leales como lo fueron los republicanos en el pasado”. En septiembre, la madre de Kyle Rittenhouse, un justiciero de 17 años que había sido acusado de matar a dos personas en una protesta de Black Lives Matter en Kenosha, Wisconsin, el mes anterior, asistió a una cena de una organización hermana, Republican Women of Condado de Waukesha. Recibió una ovación de pie.

Esto ilustra por qué los votantes republicanos de hecho podrían permanecer inusualmente leales a su líder derrotado, y lo difícil que será hacer que vuelvan a la moderación incluso si no lo hacen. Son una nueva base, dominada por hombres blancos de clase trabajadora, que escuchan la furia del presidente contra los esablishment liberales y conservadores como una expresión de sus propias frustraciones en un país cambiante. Hacen que el Tea Party parezca constructivo. Trump ha introducido en la corriente conservadora una política de emoción y oposición sin sentido, tan lejos de la filosofía gobernante del reaganismo como del comunismo. “Si Reagan estuviera presente hoy, sería muy difícil convencer al Partido Republicano de que era un conservador acérrimo”, reconoce Dittrich, refiriéndose a su ex héroe. Por su parte, el genial presidente del partido afirma haberse “vuelto un poco más conservador”, hecho que le cuesta explicar, aunque lo contrasta con su antiguo entusiasmo por el bipartidismo.

Es bastante difícil imaginar a la derecha volviendo de este estado frenético al reaganismo moderado de Hogan, gobernador de Maryland. La idea de Rubio, que es esencialmente mantener a los votantes de la clase trabajadora a bordo de las políticas económicas populistas, mientras reduce los mensajes culturales lo suficiente como para atraer a algunos suburbanos, puede ser más prometedora. No está claro que las políticas industriales y de otro tipo de este populismo más serio difieran mucho de las del centro-izquierda, despojado de sus preocupaciones ambientales. Tampoco ha generado casi ningún entusiasmo entre el establishment pro-empresarial del partido. Pero tiene una lógica política convincente. También debe quedar claro que casi cualquier curso que pueda hacer que el Partido Republicano vuelva a gobernar, desde el agravio cultural y la resistencia, debe ser bienvenido.

El establishment se protegió a sí mismo

McConnell y su grupo republicano deberían ver la posibilidad inminente de cooperación con la administración Biden como una oportunidad para ese fin. El presidente electo es un veterano negociador del Senado, ansioso por gobernar desde el centro. Y la estrecha mayoría de los demócratas en el Senado no le dará a su partido otra opción que intentarlo. Lo más lógico es pensar que McConnell, un veterano de la oposición desleal, no querrá participar en eso, al igual que obstruyó a la administración Obama. Pero, en retrospectiva, podría considerar que eso no funcionó tan bien para su partido.

Empujó a Obama hacia la izquierda y ayudó a alimentar la creciente rabia partidista de la derecha. Eso, a su vez, ayudó a conducir al Tea Party, a Trump y al vergonzoso estallido antidemocrático de esta semana entre los republicanos del Senado, que McConnell, para su crédito, se opuso firmemente. Seguramente él y sus colegas republicanos magullados por Trump no quieran volver a pasar por eso. Trabajar con Biden, para solucionar algunos de los problemas más graves del país, sería una señal de que no es así.

© 2021 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. Desde The Economist, traducido por France Philippart de Foy bajo licencia. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com