Un avión de pasajeros saudí se incendia tras el impacto de un dron

Un avión de pasajeros ha quedado envuelto en llamas en Arabia Saudita después de los rebeldes hutíes de Yemen atacasen el aeropuerto, publican este miércoles medios locales. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron con drones el Aeropuerto Internacional de Abha en el suroeste del país. Un avión comercial de pasajeros que esperaba en la pista se incendió tras recibir el impacto de una bomba, según ha informado la televisión estatal de Arabia Saudí. Los hutíes respaldados por el régimen de los ayatoás se atribuyeron el ataque poco después. El portavoz de la milicia yemení, Yehia Sareai, ha asegurado que utilizaron cuatro drones cargados de bombas para atacar el aeropuerto de Abha.

“Este ataque se produce en respuesta a los continuos bombardeos aéreos y al brutal asedio de nuestro país “, ha afirmado Sareai, y ha precisado que los hutíes consideran al aeropuerto comercial como un objetivo militar, no civil. Las primeras informaciones no ofrecen datos sobre posibles víctimas del ataque. Los funcionarios saudíes no han respondido todavía a las peticiones de comentarios el miércoles. La televisión estatal Al-Ekhbariya de Arabia Saudí ha afirmado que los bomberos han controlado el incendio.

El aeropuerto de Abha, cerca de la frontera con Yemen, ha sido blanco repetidamente de ataques con misiles y drones hutíes. Esos ataques han herido a decenas y han matado al menos a una persona en los últimos años. La coalición militar liderada por Arabia Saudí no ha especificado qué tipo de arma se han utilizado en el ataque.