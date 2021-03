La prometida de Khashoggi pide que el príncipe heredero saudí sea castigado “sin demora”

La prometida del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi pidió el lunes que se castigara al príncipe heredero Mohamed bin Salman después de que un informe de inteligencia de Estados Unidos descubrió que había aprobado el asesinato.

Khashoggi, un residente de Estados Unidos que escribió columnas de opinión para el Washington Post criticando las políticas saudíes, fue asesinado y desmembrado por un equipo vinculado al príncipe heredero en el consulado saudí en Estambul.

Un informe de inteligencia de Estados Unidos concluyó el viernes que el príncipe había aprobado el asesinato y Washington impuso sanciones a algunos de los involucrados, pero no al propio príncipe. El gobierno saudí, que ha negado cualquier participación del príncipe heredero, rechazó los hallazgos del informe.

“La verdad, que siempre fue conocida, ha sido revelada una vez más y ahora está confirmada. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que la verdad sólo tiene sentido cuando sirve para que se haga justicia”, ha manifestado. Así, ha señalado que “la verdad es ahora tan clara e irrefutable y no debe ser ignorada”. “Tras este informe no hay ya legitimidad política para el príncipe heredero (saudí). Es momento de decir esto de forma muy clara y abierta y de actuar en consecuencia”, ha sostenido. “Es esencial que el príncipe heredero, que ordenó el brutal asesinato de una persona sin mácula e inocente, sea castigado sin demora. Esto no sólo logrará la justicia que hemos estado buscando para Yamal, sino que podría evitar que actos similares tengan lugar en el futuro”, ha argüido. En este sentido, Cengiz ha puntualizado que “sólo entonces tendrán sentido las sanciones que Estados Unidos planea aplicar”. “Si el príncipe heredero no es castigado, será una señal para siempre de que el principal culpable puede salir impune de un asesinato, lo que nos pondrá en peligro a todos y será una mancha en nuestra humanidad”, ha añadido. “Empezando por la Administración (de Joe) Biden, es fundamental que todos los líderes mundiales se pregunten si están preparados para darse la mano con una persona cuya culpabilidad como asesino ha sido demostrada, aunque no ha sido castigado”, ha puntualizado. “Ignorar este hecho y seguir en el limbo sin ningún castigo causará que perdamos nuestros valores universales de humanidad. ¿Cómo puede reconciliarse eso con los valores sobre Derechos Humanos que Estados Unidos y Occidente han defendido desde hace tanto tiempo?”, se ha preguntado.

Por ello, ha reiterado que “la justicia para Yamal no sólo afecta a Yamal, sino a todas las personas que lucharán por la libertad en el futuro”. “Pido a todo el mundo que se ponga la mano en el corazón y haga campaña para castigar al príncipe heredero por este crimen. Será la mayor vergüenza para la humanidad si al final se niega la justicia”, ha zanjado.

La administración del presidente estadounidense Joe Biden impuso el viernes una prohibición de visado a algunos saudíes involucrados en el crimen e impuso sanciones exonómicas a otros. Cuando se le preguntó sobre las críticas a Washington por no sancionar directamente al príncipe Mohammed, Biden dijo que el lunes se haría un anuncio, pero no proporcionó detalles, mientras que un funcionario de la Casa Blanca sugirió que no se esperaban nuevos pasos.