“No creo que el policía acusado de matar a Floyd sea condenado a una sentencia proporcional al crimen moral”

-¿Piensa que el proyecto de ley aprobado recientemente en la Cámara de Representantes ayudará a reducir el abuso policial sobre las personas afroamericanas en EE UU?

-Si bien el proyecto de ley toma algunas medidas que podrían resultar útiles, la cultura policial que alimenta el abuso está demasiado arraigada tanto en las agencias de aplicación de la ley como en el público para esperar incluso mejoras modestas en las próximas décadas. Necesitamos un consenso mucho más fuerte dentro de las agencias, los tribunales y el público de que los resultados que resulten en la muerte o lesiones graves de ciudadanos de cualquier raza o religión son inaceptables y serán sancionados.

-¿Qué podemos esperar del juicio por el asesinato de George Floyd que comienza este lunes en Mineápolis?

-Desafortunadamente, la historia de tales casos me invita a no creer que el oficial de policía sea condenado o sufra una sentencia casi proporcional al crimen moral que presenciamos en mayo. Si este caso, con la documentación en vídeo del hecho de que Floyd no representó ningún peligro para los tres agentes o transeúntes después de un minuto como máximo en el encuentro de casi nueve minutos, conduce a un castigo grave, será histórico.

-¿Aumentará el racismo de la sociedad estadounidense tras la derrota del republicano Donald Trump en las elecciones presidencialesdel pasado noviembre?

-Ya parece estar aumentando sin lugar a dudas en los ataques contra la comunidad de los asiático-americanos, y los individuos y grupos inclinados a expresar violentamente el odio racial parecen envalentonados para actuar según sus impulsos. Uno podría esperar que una respuesta lo suficientemente enérgica por parte de las fuerzas del orden podría reducir tales ataques, pero parece más probable que durante un tiempo la oposición solo impulse a los extremistas a emprender acciones más audaces y activas para promover lo que ven, con el aliento de políticos irresponsables, como su causa justa.