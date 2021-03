“AMLO se equivoca frente al feminismo y está dañando su activo más importante: la legitimidad política”

-¿Cree que AMLO tiene algún poso de machismo en sus comentarios o en su defensa de algún político acusado de violación?

-Es muy grave lo que está sucediendo en México con la candidatura en el estado de Guerrero. No creo que haya un excepcionalismo en términos de machismo del presidente, más alla de todo lo cultural que pueda significar para la sociedad mexicana. Creo que AMLO cuenta con una agenda política y son intereses duros en el caso de Guerrero que resultan inexplicables. Se trata de un estado con un componente muy fuerte de la delincuencia organanizada y, sin duda, hay otro tipo de intenciones que le están haciendo pagar un alto coste en este tema. Considero que López Obrador se está equivocando en apoyar dicha candidatura. Su partido también se está confundiendo en la manera en la que está afrontando a todo el movimiento feminista de México. Ciertamente no hay una sentencia contra Félix Salgado Macedonio -acusado de violación sexual- que lo declare culpable, y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Son acusaciones que no han tenido prueba alguna y los comentarios no poseen ningún fundamento. Sin embargo, todo esto coloca al presidente en una situación muy difícil. El problema de todo esto no viene de la citada candidatura, sino de tiempo atrás; AMLO ha asumido que el feminismo en México es un movimiento conservador, de la derecha, y se equivoca porque en cuestión de género normalmente los partidos izquierdistas son mucho más progresistas en lo que se refiere al feminismo. Además, es algo que está en la agenda del presidente. De hecho, López Obrador ha hecho cosas que ningún otro mandatario había hecho antes en el país. De hecho, contamos con el primer gabinete paritario. El feminismo es un tema complejo que hay que entender, pues en México se ha fragmentado y complicado mucho, a la vez que se ha vuelto muy sensible, y esta sensibilidad la está perdiendo el presidente y es una batalla política en la que AMLO está dañando su activo más importante, que es la legitimidad política.

-¿Cuál sería la ideología entonces del presidente mexicano a este respecto? ¿es más tradicionalista y conservadora pese a ser un político izquierdista?

-Yo creo que AMLO está orientándose más hacia una izquierda latinoamericana rezagada. No está haciendo la izquierda socialdemócrata moderna que muchos esperaban que fuera, no está avanzando y está siendo contradictorio en muchos temas. El presidente ya demostró ineficacias en varios países, en lugar de dar el salto a formas democráticas mucho más modernas. Desde el punto de vista ideológico aquí hay claramente contradicciones. López Obrador también se está equivocando completamente en su agenda energética, está siendo muy lento en abordar el tema medioambiental y el cuidado del planeta. No se le puede tachar de conservador, pero creo que está resultando ser una persona que no está teniendo el conocimiento necesario en los temas requeridos para el siglo XXI. Y es un hombre que conoce bien México, pero no entiende cómo debe funcionar el país. Él recorrió el país y escuchó al pueblo, algo que le permitió el triunfo en las elecciones y la legitimidad, pero dicho conocimiento no le está dando el entendimiento sofisticado en una sociedad compleja. AMLO no está comprendiendo ni a las mujeres, ni a los jóvenes ni al planeta en general. Eso sí, el presidente aún tiene tiempo para corregirse porque tiene todavía mucho poder y gran popularidad, pero debe reaccionar ya.

-AMLO ha insistido en que las protestas feministas empezaron con su presidencia y que se trata de un ataque de la derecha. ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones?

-Es totalmente falso. El feminismo es más viejo que él, pues el movimiento ha tenido en México distintos momentos de protestas que sufrieron los presidentes anteriores a AMLO. No me cabe la menor duda de que la derecha y los grupos conservadores están aprovechándose de esta debilidad del mandatario mexicano, pues están viendo que existe un punto débil muy grande de lo que significa más del 50% del Padrón Electoral en un año de elecciones donde se juegan muchos los partidos políticos. López Obrador se encuentra actualmente en un tipo de modelo presidencial hegemónico, único con su liderazgo. Decir que el feminismo se trata de un movimiento del conservadurismo es expulsar a las mujeres de su propio movimiento.