El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) respondió este martes a los rumores originados en tabloides británicos de que la duquesa de Sussex estaría considerando presentarse a unas futuras elecciones a la Casa Blanca.

“Bueno, espero que eso suceda, porque si eso sucediera creo que yo estaría todavía más inclinado a presentarme”, aseguró el exmandatario, que mantiene el liderazgo del Partido Republicano y ha dejado la puerta abierta a ser de nuevo su candidato en 2024.

Asimismo, Trump confesó ayer que no se considera un “fan” de Meghan Markle y dijo que la reina Isabel II es una “magnífica persona”. ”No soy un fan de ella (Markle), las cosas que dice sobre la familia real, la reina (...) yo he conocido a la reina y pienso que la reina es una magnífica persona y no soy fan de Meghan”, afirmó el exmandatario en una entrevista con Fox News.

Markle desató una enorme polémica en Estados Unidos y en Reino Unido al afirmar en una reciente entrevista con Oprah Winfrey que en la familia real británica se hicieron comentarios sobre el color de piel que tendría su hijo. La declaración de Markle fue uno de los titulares de la explosiva entrevista, donde la duquesa de Sussex también reveló que durante ese embarazo tuvo pensamientos suicidas y afirmó que la Casa Real se negó a ayudarla.

Por su parte, el duque de Sussex, Enrique, admitió que se sintió “muy defraudado” por su padre, Carlos de Inglaterra. El palacio de Buckingham está bajo una fuerte presión por las acusaciones de racismo vertidas por los duques de Sussex contra la familia real, un escándalo que amenaza con sumir a la monarquía en su peor crisis en décadas.

La exprimera dama estadounidense Michelle Obama dijo este martes que “reza” para que haya “perdón” en el seno de la familia real británica tras la explosiva entrevista de Markle con Winfrey.