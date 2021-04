Hunter Biden, el hijo del presidente de EEUU, Joe Biden, atravesó un infierno de drogas, depresiones y ansiedad. Ya está recuperado, pero el tortuoso camino para volver a la normalidad no ha sido fácil. Así lo cuenta en su biografía, titulada “Beautiful Things” (“Cosas preciosas”), que saldrá publicada en EEUU estos días.

En el libro, Hunter habla de su lucha con las drogas y el alcohol, dos adiciones que tienen su origen, dice, en la muerte de su madre, Neilia, y su hermana Naomi, en un accidente automovilístico cuando él tenía dos años en 1972. Su adicción ha tenido altibajos. Entre 2008 y 2015 vivió una etapa de sobriedad, pero todo cambió a raíz de la muerte de su hermano mayor Beau, fallecido por un cáncer cerebral en 2015. “Pasé más tiempo de manos y rodillas buscando en las alfombras, fumando cualquier cosa que se pareciera remotamente al crack. Probablemente fumé más queso parmesano que nadie que conozcas, estoy seguro”, confesó Hunter, quien admitió que una vez estuvo “13 días sin dormir y fumando crack y bebiendo vodka exclusivamente durante todo ese tiempo”.

En ese momento, recordó, intervino su padre. “Vino a mi apartamento una vez”, relató Hunter en una entrevista en la CBS, al apuntar que para entonces Joe Biden “estaba en el cargo de vicepresidente” de Barack Obama (2009-2017). “Se deshizo de su Servicio Secreto, se las ingenió para llegar a la casa -afirmó Hunter-. Y yo le dije: ‘¿Qué haces aquí?’ Él dijo: ‘Cariño, ¿qué haces?’. Le dije: “Papá, estoy bien”. Me dijo: ‘No estás bien”.

Hunter también habló en la entrevista televisiva de la relación sentimental con la viuda de su difunto hermano Beau (Hallie) y cómo los dos pensaron que su amor y dolor compartidos lo “traerían de vuelta”, pero que “no funcionó”. Hunter, de 51 años, también describió que conoció a su esposa actual, Melissa, y se casó con ella dentro de los siete días posteriores a su primera cita, pues asegura que su esposa es un “milagro” que llegó a su vida para salvarlo.

Beau Biden

El hijo de Biden, quien fue uno de los blancos políticos favoritos del expresidente Donald Trump y su entorno en los últimos años, indicó que habla con su padre todas las noches. “Hablamos al menos cada noche”, sostuvo, y destacó que el actual presidente de EEUU no sólo se comunica con él sino con cada una de sus nietas y su hija todos los días. “Él siempre ha hecho eso. Quiero decir siempre. Ha hablado con cada uno de nosotros. Pero te diré por qué: porque ha perdido. Porque él, como yo, sabe lo que es no poder coger el teléfono y hablar con tu hijo”, sostuvo.

Hunter es el segundo hijo del primer matrimonio del presidente Biden, quien perdió a su primera esposa y la hija de ambos en un accidente en 1972 y luego a su primogénito, en 2015. Sobre el origen de sus depresiones, dijo: “Estoy más convencido ahora de que el trauma está en el centro de todo esto. No sé por qué me costó tanto admitirlo. Hay muchas investigaciones que apuntan a la idea de que los que sufren de adicción sufrieron un trauma. Beau y yo nunca lamentamos la pérdida de nuestra madre y nuestra hermana. Hablamos de mi mamá todo el tiempo, pero no del accidente.

En la entrevista con la CBS, Hunter habló de sus problemas con la justicia y aseguró estar cooperando y que se siente “cien por cien seguro” de que será absuelto en una investigación por cuestiones fiscales que abrió contra él la oficina del fiscal federal del estado de Delaware. “Estoy cooperando completamente y estoy absolutamente seguro, cien por cien seguro, de que al final de la investigación se me absolverá de cualquier delito”, afirmó el segundo de los hijos del presidente estadounidense en una entrevista transmitida este domingo por la cadena CBS News.

Joe Biden con su primera mujer y sus hijos Beau y Hunter el día de su 30 cumpleaños

Aunque se abstuvo de revelar más detalles, Hunter insistió en que está seguro de su absolución. “Y lo único que puedo hacer es cooperar, y confiar en el proceso”, agregó. El pasado 9 de diciembre, Hunter Biden, abogado graduado por la universidad de Yale, reveló en un comunicado que un día antes había sido informado de que la oficina del fiscal federal de Delaware estaba investigando sus asuntos fiscales. La cadena CNN indicó entonces que la investigación empezó en 2018 y que tiene que ver con los negocios del hijo de Biden en China.