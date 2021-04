Una mujer de 85 años acudió a vacunarse contra el coronavirus a un centro médico del distrito de Iztapalapa, de Ciudad de México (México), y le entregó una carta al enfermero que le iba a inyectar la dosis en la que le pedía auxilio tras informarle que había sido secuestrada por su hija y su yerno.

Así lo ha contado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), que comunicó que la pareja fue detenida tras lo ocurrido. La carta de la anciana, difundida en diferentes medios de comunicación, decía lo siguiente: “Ayúdenme por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta de la casa… Les pido que me saquen de aquí por favor”.

La anciana acudió a vacunarse en compañía de los presuntos secuestradores y le entregó la carta al enfermero, quien tras leer la nota alertó a los agentes de policía, procediendo a poner a la mujer a resguardo y en un lugar seguro.

No obstante, según informa el diario mexicano ‘Milenio’, la hija de la anciana, de 39 años, y su marido, de 59, fueron puestos en libertad tras el testimonio de la presunta víctima, quien dijo que “la tratan bien, la alimentan y le dan sus medicamentos, pero no sale a la calle”.

Además, la anciana no tenía lesiones corporales y aseguró no haber sido víctima de maltrato, pero pidió a los agentes no volver al hogar donde había vivido hasta el momento y pasar a residir con alguna de sus otras hijas, quedando bajo el cuidado de alguna de ellas. La policía está investigando los hechos.