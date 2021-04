El algoritmo de Facebook censura a Bitche, el pueblo francés

El puritanismo de Facebook ha vuelto a llenar titulares de la prensa anglosajona y francesa. La tecnológica estadounidense que suele cerrar cuentas por contenido ofensivo o pornográfico acaba de suspender el perfil de una ciudad en el noreste de Francia. El pueblo se llama Bitche, que suena muy similar a un insulto en inglés, “bitch”, que se usa para llamar a las mujeres perra, zorra, etc., y al detectarlo el algoritmo de la red social decidió eliminar la página de Bitche por considerarlo ofensivo.

Bitche, en el departamento de Mosela, al norte de Estrasburgo, y fronteriza con Alemania, es conocido por su ciudadela del siglo XVII. Allí viven unos 5.000 franceses que desde el 19 de marzo han visto cómo la red social de su localidad había desaparecido.

Las autoridades locales tuvieron que crear un nuevo perfil en Facebook en el que evitaban la palabra “Bitche”, es decir el nombre de su pueblo, para así eludir la censura de la red social de Mark Zuckerberg. Con “Mairie 57230”, el código postal de Bitche, se había rebautizado al perfil de la localidad francesa.

Sin embargo, con todo el revuelo que se ha generado en los medios en defensa de este pueblo, casi un mes después, a Facebook no le ha quedado más remedio que tomar cartas en el asunto. Hace dos horas ha dado marcha atrás y ha activado la cuenta de Ville de Bitche, la original.

En la nueva página de Bitche, hay una entrada en la que se explica lo sucedido. “Se vuelve a publicar la página de Facebook del Ayuntamiento de Bitche. Facebook había censurado nuestra página Ciudad de Bitche”, indican tanto en el nuevo perfil Mairie 57230 como en la ya recuperada cuenta. “Apelamos e intentamos ponernos en contacto con Facebook por varios medios, incluso a través de formularios de contacto y mensajes privados en la página de Facebook Francia”, añaden desde la localidad gala.

Activación y disculpas

“El consejero delegado de Facebook Francia se ha puesto en contacto personalmente con el alcalde esta mañana para informarle de que se ha vuelto a publicar la página de la ciudad de Bitche y para disculparse por las molestias que se hayan podido ocasionar”, reconocen desde Bitche, que anteriormente temían que el proceso de apelación pudiera tardar varios meses.

Según recoge “The Guardian”, Valérie Degouy, portavoz de Bitche, había reconocido a la radio local que apeló “el 19 de marzo, pero [la página] no ha vuelto a aparecer. He probado todas las formas de contactar con Facebook, a través de los diferentes formularios, pero no hay nada más que hacer. Intenté enviar un mensaje privado en la página de Facebook Francia, dejé unos 10 mensajes todos los días. Finalmente me contactaron y me dijeron que no estaban al frente, que si apelaba, tendría que esperar una respuesta de Facebook”.

Degouy también reconoció que hasta para crear la página original de la localidad tuvo problemas. “No pude ingresar la palabra Bitche, era imposible. Tuve que crear una página que había llamado Ville fortifiée (pueblo fortificado), y luego cambiarla en la descripción, para decir que era la página oficial del pueblo de Bitche y señalar al mismo tiempo, el nombre de usuario era Ville de Bitche. En ese momento de 2016, estaba permitido”.

Varios medios han comenzado a recordar todos los pueblos que “han puesto sus barbas a remojar”. Orgy, Condom o Pussy, se encuentran en el punto de mira. En España, por ejemplo, el algoritmo de Facebook podría censurar Villapene, en Lugo.