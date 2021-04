“Cualquier futura prohibición de las armas de uso común en EE UU será anulada por el Supremo”

¿Cuáles son los principales obstáculos en el Congreso para endurecer las restricciones a la posesión de armas de asalto?

Prohibir toda clase de armas de fuego es siempre difícil en EE UU debido a la cultura política y al hecho de que estos tipos de rifles son extremadamente populares. En las últimas décadas, han sido el tipo más comprado. Son utilizados por tiradores recreativos y cada vez más por cazadores. Los aspectos culturales que dificultan prohibirlos son el profundo sentido del individualismo, especialmente los derechos de propiedad.

¿Puede Biden tener éxito a la hora de prevenir nuevos tiroteos múltiples en EE UU?

Mediante legislación adicional y órdenes ejecutivas, el éxito de Biden en la reducción de tiroteos masivos probablemente será muy limitado. La mayoría son realizados por personas que pasaron verificaciones de antecedentes o que violaron leyes y restricciones que ya existen. No está claro cómo se propondrían controles y restricciones nuevos que habrían cambiado esa situación. En muchos casos, el comportamiento anterior del tirador había generado preocupaciones por la seguridad pública, pero las advertencias no fueron cumplidas por funcionarios públicos y las restricciones potenciales ya en el lugar no fueron empleadas. El cumplimiento de las leyes vigentes y las disposiciones limitadoras son, al menos, tan importantes como elaborar una nueva legislación. Nuevas leyes draconianas, como las confiscaciones ampliadas de armas de fuego, no son políticamente factibles en Estados Unidos. También vale la pena recordar que aunque los tiroteos masivos obtienen toda la cobertura de los medios y son obviamente horrorosos, representan un minúsculo número de las muertes por armas en este país. La mayoría de las muertes por armas se producen en suicidios, y la mayoría de los homicidios son mediante el uso de armas de mano, no rifles, y muchos de estos son realizadas por miembros de las pandillas que practican violencia relacionada con bandas.

Si bien los demócratas han pedido medidas de control de armas más estrictas, muchos conservadores se opusieron. ¿Ve alguna restricción que signifique infringir un derecho constitucional?

La interpretación del significado previsto de la segunda enmienda sigue siendo controvertido. Cualquier prohibición futura de todas las clases de armas de fuego de uso común será probablemente anulada por el Tribunal Supremo. Incluso la supuesta prohibición de los llamados rifles de asalto de 1994 a 2004 los definía por un conjunto de características en gran parte cosméticas, y no por funcionalidad o letalidad.

¿Qué nos dice la alta frecuencia de los tiroteos sobre la sociedad y el país?

Ésta es la pregunta más difícil de desenredar. En el nivel más básico de explicación, se ha realizado un cambio en la cultura en EE UU, que también se puede ver en otras partes del mundo, donde individuos inestables, derivados y enojados con más frecuencia deciden matar a otros en vez de quitarse la vida, o como una forma de demostrar su rabia y frustración, o su odio. Paradójicamente, durante este mismo período, la tasa global de delitos violentos y asesinatos en EE UU ha disminuido. Es un fenómeno socio-psicológico complicado, y probablemente requiere un tipo de intervención similar para abordar el problema de la manera más eficaz.