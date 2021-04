El misterio del pueblo italiano donde los anticuerpos protegen de la covid 10 meses

Adriano Trevisan murió en Vo’ Euganeo el 21 de febrero del año pasado. Tenía 77 años, estaba jubilado y fue la primera víctima de covid-19 reconocida en Italia. Dos días más tarde el Ejército confinó el término municipal. Vo’, en la región del Véneto, sirvió a Europa de avanzadilla en los cierres, junto con otra decena de municipios de la región de Lombardía.

Enclavado en la llanura padana, sin conexión con grandes ciudades, desde entonces los 3.200 habitantes de Vo’ se convirtieron en una especie de conejillos de indias. Las autoridades médicas han estado estudiando la pandemia desde este laboratorio natural, donde lo último que han descubierto es que la mayoría de quienes han pasado la enfermedad tienen unos anticuerpos que protegen de una reinfección al menos durante nueve o diez meses. Los anteriores informes no habían comprobado la eficacia más allá de medio año.

El estudio lo ha elaborado la Universidad de Padua junto con el Imperial College de Londres. Enrico Lavezzo, profesor de medicina molecular y coautor del informe, asegura al teléfono que “lo más importante ha sido verificar que esta protección sirve de barrera natural contra el virus”. “Intuimos que los anticuerpos pueden durar durante más tiempo, es verosímil que se mantengan durante el decimoprimer mes, aunque todavía tendríamos que estudiarlo”, prosigue.

Desde que comenzó la pandemia en Italia, los habitantes de esta localidad se han sometido a cinco cribados masivos, aunque en esta ocasión sólo han participado 160 personas, que se habían contagiado en un primer momento. Les hicieron pruebas serológicas al segundo mes de la infección y al décimo, cuando la inmensa mayoría mantenía intactos los anticuerpos.

Cerca de una veintena de estas personas estuvieron en contacto en algún momento con otros contagiados. Y en esos casos, los anticuerpos no sólo no se debilitaron, sino que aumentaron. “Hemos comprobado que en este periodo, si se vuelven a encontrar con la enfermedad, la protección se refuerza. Esto no es algo único de los habitantes de Vo’ Euganeo, son personas normales como cualquier otra, simplemente nos sirve como paradigma para extrapolarlo al resto de la sociedad”, sostiene el doctor Lavezzo.

No hay variaciones significativas por género o entre los sintomáticos y asintomáticos, aunque sí hay indicios de que las personas obesas y mayores de 50 años conservan un mayor número de anticuerpos. La investigación aún está en fase preliminar y se prevé que pueda ser publicada en la revista científica ‘Nature’ en las próximas semanas.

Al principio de la pandemia, Andrea Crisanti, microbiólogo de la Universidad de Padua, ya condujo otro estudio en el que encontró que más del 40% de los contagiados eran asintomáticos, lo que sirvió para descubrir la capacidad de infección que estos tenían. Ahora se sabe también que el virus lo propagó un número reducido de sujetos, cerca del 20% del total, que se lo habría transmitido al resto.

La población que contrajo la covid-19 en Vo’ Euganeo representaba un 2,6% del total, lo que revela una transmisión importante, pero no masiva. Es decir, Vo’ nunca fue un infectódromo. Lo evitó, muy probablemente, gracias a los cribados y a los aislamientos selectivos de los contagiados.

“Ahora tenemos niveles muy bajos. Durante los meses de febrero y marzo, cuando la tercera ola estaba golpeando con más fuerza en Italia, nosotros estábamos en cero positivos. Normalmente el número es de entre cuatro o seis casos activos en todo el municipio”, afirma el alcalde Giuliano Martini, al otro lado de la línea.

El regidor, que colaboró desde el primer momento con los científicos de la Universidad de Padua, agradece el esfuerzo de estos para avanzar en sus investigaciones y proteger al mismo tiempo a la población. En estos días, la campaña de vacunación avanza entre los mayores de 70 años, después de haber inmunizado a los mayores de 80 y a los considerados trabajadores esenciales. “El ánimo en el pueblo, sin embargo, es de cansancio. Nosotros vivimos del turismo termal y los vecinos no aguantan más las restricciones”, reconoce Martini. En esto, los habitantes de Vo’ tampoco son muy distintos al resto.