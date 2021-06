Por qué preocupa Delta plus, la nueva mutación de la covid de la variante Delta

India ha anunciado que ha encontrado 40 casos de la variante del coronavirus Delta que porta una mutación que parece hacerla más transmisible. Malas noticias para la lucha contra la covid en decenas de países que estaban saliendo de la pandemia y peor aún para aquellos que aún viven las horas más bajas por el aumento del número de contagios. Esto es lo que sabemos de la variante Delta.

¿Qué es el Delta Plus?

La variante llamada “Delta Plus” fue notificada por primera vez en un boletín de la Sanidad Pública de Inglaterra el 11 de junio. Es una mutación de la variante Delta detectada por primera vez en la India y ha adquirido la mutación de la proteína de pico llamada K417N, que también se encuentra en la variante Beta identificada por primera vez en Suráfrica. A algunos científicos les preocupa que la mutación, junto con otras características existentes de la variante Delta, pueda hacerla más transmisible. “La mutación K417N ha sido de interés ya que está presente en la variante Beta (linaje B.1.351), que tiene propiedades de evasión inmune”, dijo el Ministerio de Sanidad de India en un comunicado. Shahid Jameel, un destacado virólogo indio, sostiene que se sabía que el K417N reducía la eficacia de la vacuna.

¿En qué países está?

El 16 de junio se encontraron al menos 197 casos en once países: Reino Unido (36 ), Canadá (1), India (8), Japón (15), Nepal (3), Polonia (9), Portugal (22), Rusia (1), Suiza (18), Turquía (1), Estados Unidos (83). India indicó que se han detectado unos 40 casos de la variante en los estados de Maharashtra, Kerala y Madhya Pradesh, sin “un aumento significativo en la prevalencia”. El primer caso en India proviene de una muestra tomada el 5 de abril. Reino Unido sostiene que sus primeros 5 casos fueron secuenciados el 26 de abril y eran contactos de personas que habían viajado o transitado por Nepal y Turquía. No se informaron muertes entre los casos del Reino Unido e India.

¿Qué es lo que más preocupa?

Se están realizando estudios en la India y en todo el mundo para probar la eficacia de las vacunas contra esta mutación. “La OMS está rastreando esta variante como parte de la variante Delta, como lo estamos haciendo para otras variantes con mutaciones adicionales”, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado enviado a Reuters. “Por el momento, esta variante no parece ser común, actualmente representa solo una pequeña fracción de las secuencias Delta y otras variantes que sigue representando un mayor riesgo para la salud pública, ya que han demostrado aumentos en la transmisión”. Pero el Ministerio de Sanidad de la India advirtió que las regiones donde se ha encontrado “pueden necesitar mejorar su respuesta sanitaria pública enfocándose en la vigilancia, pruebas, rastreo rápido de contactos y vacunación prioritaria”. Existe la preocupación de que Delta Plus inflija otra ola de infecciones en India tras superar el peor aumento de casos del mundo recientemente. “La mutación en sí puede no conducir a una tercera ola en India, que también depende del comportamiento de la COVID, pero podría ser una de las razones”, dijo Tarun Bhatnagar, científico del Consejo Indio de Investigación Médica estatal.