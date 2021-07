Un hombre gana más de 55 millones de dólares y se lo oculta a su familia durante diez años

Un hombre de California ganó más de 55 millones de dólares en una lotería hace más de diez años y no se lo contó a nadie, ni quiera a su familia, sino que prefirió quedar en el anonimato.

El hombre actualmente tiene 67 años y optó por no compartir la noticia con su familia por miedo a que su hermana le obligara a donar la mitad del dinero a su iglesia. Para no destacar, mantuvo su apariencia de hombre con ingresos normales, relata en una carta que escribió y publicó MarketWatch. “No he donado dinero a nadie, ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase”.

El hombre expresó asimismo la esperanza de que su hermana no sepa donde vive y reveló que no mantiene contacto con ella “por las cosas horribles que intentó hacer a sus padres en el pasado”. “Mis padres la sacaron de la finca antes de morir”.