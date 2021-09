Von der Leyen defiende hoy su gestión de la pandemia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega hoy al Parlamento Europeo para dar el esperado discurso del Estado de la Unión (SOTEU). Un proceso de la democracia europea clave para que la jefa del Ejecutivo rinda cuentas ante los 446 millones de ciudadanos. Es el segundo discurso desde que Von der Leyen asumiera el Ejecutivo comunitario, pero su estreno en el atril del imponente Hemiciclo quedó deslucido por la pandemia. Hace tan sólo un año, varios países miembros de la UE entraban en su segunda ola y tuvieron que endurecer las restricciones contra la covid-19. Es más, el anterior SOTEU ni siquiera pudo celebrarse en la sede francesa del PE.

Este año es completamente distinto. La sensación en los pasillos del PE en Estrasburgo es de puesta de largo. Se han administrado más de 547,3 millones de dosis. Aunque los inicios no fueron fáciles y la compra de AstraZeneca dio varios quebraderos de cabeza a las autoridades comunitarias. Con el 72,6% de la población adulta europea vacunada, los eurodiputados abren su casa a la presidenta de la Comisión para que exponga los logros pasados y trace la dirección que seguirán los 27 durante el próximo año. También abren la puerta a los periodistas, los testigos de excepción del reinicio de la actividad presencial en el pleno.

La presidencia de Von der Leyen ha estado marcada por el coronavirus y las consecuencias económicas y sociales. Las instituciones europeas quieren recobrar el crecimiento previo a la devastación del virus, algo que será estimulado gracias al Plan de Recuperación (Next Generation EU).

Además de las ayudas europeas, Von der Leyen expondrá las acciones de su legislatura en materia de cambio climático, el «Green Deal» europea y la digitalización. La importancia de contar con una «Unión Europea de la Salud» ha quedado de relevancia en los últimos 19 meses. De ahí que la presidenta vaya a anunciar la creación de una nueva agencia de la sanidad europea: HERA, la Autoridad para la Preparación y la Respuesta a las Emergencias Sanitarias. Será un nuevo organismo que convivirá y trabajará conjuntamente y de cerca con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) que han sido fundamentales durante la pandemia. Para la HERA, según pudo saber este periódico, se dotarán 6.000 millones de euros y se podría aumentar hasta los 30.000 millones.

Para la ex ministra de Sanidad española y eurodiputada Dolors Montserrat, la covid-19 «nos ha enseñado que la UE tiene que estar preparada ante otras pandemias y emergencias sanitarias. Europa ha sido capaz de poner, en un tiempo récord, soluciones sobre la mesa para todos los europeos. Pero tenemos que reforzarnos para evitar futuras pandemias y si vienen, tener soluciones. Por eso la gran creación de la HERA, una agencia que en EE UU ya existe. Será una agencia que constantemente evalúe, examine, investigue y refuerce todas las medidas de protección ante pandemias y virus en el mundo. Europa lo necesitaba. La puesta en marcha de la HERA es una gran iniciativa: nos va a dar seguridad a todos los europeos».

La eurodiputada del Partido Popular Europeo, a pesar de ser de la misma familia política que Von Der Leyen, reconoce que hoy desde su grupo le van a exigir a la presidenta más liderazgo, más geopolítica y, sobre todo, más autonomía, no sólo depender de EE UU. En suma, que Von der Leyen, no se centre sólo en la economía verde y la digitalización europea. «Pedimos a la Comisión que Europa sepa entender en qué momento histórico estamos. La UE tiene que liderar también en geopolítica, con una mayor seguridad y defensa. Los europeos no podemos estar siempre en manos de EE UU, debemos tener autonomía estratégica », algo que ha quedado de relevancia con la crisis de Afganistán.

Para los socialistas europeos, «el balance del último año es positivo en cuanto a la acción política, porque hemos recogido el fruto de un trabajo constante, de defensa de nuestras convicciones de un modo constructivo», explica Javier Moreno, presidente de la Delegación Socialista española en el PE, quien recuerda que han logrado «influir para que nuestras propuestas, algunas de ellas históricas, fueran tenidas en cuenta». Así, «hemos conseguido dar una respuesta a esta crisis totalmente opuesta a la que se dio en 2008, lejos de la austeridad y con políticas expansivas, con un Plan de Recuperación del que ya estamos viendo los efectos positivos; con la emisión de deuda común, que llevábamos años reclamando y parecía inalcanzable; y con un mecanismo de respeto al Estado de Derecho, que condiciona la percepción de fondos», concluye Moreno.