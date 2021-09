Pizza con Coca Cola en la calle: el menú de Bolsonaro en Nueva York al ser rechazado en los restaurantes

Jair Bolsonaro tuvo que ceder y aceptar que en Nueva York incluso el presidente de Brasil no manda, o al menos no manda tanto como en casa. El dirigente brasileño acudió ayer a la ciudad de los rascacielos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde las normas son estrictas: ninguna persona -tampoco los jefes de estado- pueden comer dentro de un restaurante si no están vacunados. Bolsonaro, aunque ha pasado la covid, no está vacunado, así que tuvo que conformarse con una porción de pizza que se comió al aire libre, en la calle, junto a sus colaboradores en un restaurante de Nueva York.

“Cena de lujo en Nueva York”, bromeó en Twitter el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Luiz Eduardo Ramos, en un tuit publicado el domingo por la noche e ilustrado con una foto de Bolsonaro disfrutando de un pedazo de pizza junto a varios miembros de su delegación.

El ministro de Turismo, Gilson Machado, publicó en sus redes una fotografía de Bolsonaro y varios de sus asesores : ”Vamos de Pizza com Coca Cola”, dice la descripción de la foto. El mandatario es un escéptico de las vacunas que se ha jactado de no estar vacunado y dijo antes de partir a Nueva York que su sistema inmunológico es lo suficientemente fuerte como para defenderse del coronavirus.

Los partidarios del dirigente elogiaron la “sencillez” casual de su líder feliz comiendo comida en la calle cerca del hotel de Manhattan donde se hospeda. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había autorizado previamente el viaje de Bolsonaro a la Asamblea General pese a no tener la vacuna contra el coronavirus. Tal y como manda la tradición, Bolsonaro será el primer jefe de estado en dirigirse a la Asamblea General anual de la ONU este martes por la mañana, aunque su participación fue puesta en duda durante unos días. El jefe de Estado latinoamericano se reunirá con el primer ministro británico, Boris Johnson.

Unas 20 personas con carteles de “Stop Bolsonaro” recibieron al mandatario al llegar al Hotel Intercontinental de Nueva York, con lo cual se vio forzado a entrar por una puerta lateral.