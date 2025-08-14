El congresista de derechas Julio César Triana, víctima de un intento de atentado en Colombia

El congresista de derechas Julio César Triana, firme crítico del gobierno izquierdista de Gustavo Petro en Colombia, ha denunciado haber sufrido un atentado a tiros del que ha resultado ileso en una zona con presencia guerrillera en Colombia.

Los hechos ocurrieron este pasado miércoles, el mismo día en que se llevaba a cabo el entierro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio cuando se encontraba en un mitin en Bogotá.

En un vídeo difundido en X, se puede ver a Julio César Triana nervioso y asegurando haber sido víctima de un asalto a su vehículo con "pistola y fusil" mientras se desplazaba con su equipo en la región del Huila (sur), donde opera la disidencia de la guerrilla FARC liderada por alias Iván Mordisco. "Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola (...) la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública".

En las imágenes, se aprecian varios impactos de bala en el vidrio frontal del vehículo.

Pocas horas después, Triana se volvía a pronunciar en la misma red social para informar de que todos se encontraban a salvo. "Ya estamos en casa junto a nuestra familia, gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos en medio de este difícil momento. Gracias de corazón por tantas muestras de cariño y preocupación. También a nuestra valiente Fuerza Pública, que nos trajo sanos y salvos".