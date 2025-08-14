Bolsonaro pide su absolución y afirma que las acusaciones en su contra son "absurdas"

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha solicitado que la Corte Suprema lo absuelva de los cinco delitos por los que es juzgado y ha negado haber participado en un complot golpista, calificando las acusaciones en su contra como "absurdas".

El líder ultraderechista pidió que se declare su inocencia en el alegato final entregado por sus abogados al Supremo Tribunal Federal (STF) en el marco del proceso que se le impone por golpismo y por el que puede ser condenado, en caso de ser considerado responsable, a unos 40 años de prisión.

EL pasado 4 de agosto, el Tribunal Supremo de Brasil decretó el arresto domiciliario para el expresidente brasileño por incumplir las medidas cautelares decretadas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos su causa por golpe de Estado.

La Policía registró la casa en Brasilia de Bolsonaro por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama en Estados Unidos para defender la aplicación de aranceles y sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, a quienes Washington ha revocado sus visados.

Los investigadores sostienen que Bolsonaro utilizó hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de estas sanciones, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.

La Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado, que Bolsonaro fuera declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.