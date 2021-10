¿Qué está pasando en Rusia? Las razones por la que cada vez hay más muertos por coronavirus pese a tener una de las primeras vacunas

Rusia notificó este sábado 1.002 muertos por covid-19 en un solo día, una cifra totalmente récord y la primera vez que el país euroasiático superaba la barrera de los mil fallecidos por la enfermedad. El país presidido por Vladimir Putin está viviendo una fuerte oleada de contagios y con cifras tan sorprendentes que le han convertido en el quinto país del mundo que ha registrado mayor número de contagios y muertes por coronavirus, así como el cuarto que más casos ha acumulado en las últimas cuatro semanas (más de 650.000 contagios).

A finales del verano de 2020, cuando el mundo todavía no estaba inmunizado ante la pandemia, Rusia se colocó al frente de la carrera por lograr una vacuna contra el SarS-Cov-2, conocido como nuevo coronavirus y originado en China. La Sputnik V, como fue bautizada, había sido desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología (Gamaleya) junto con el Ministerio de Defensa. Así, en octubre del año pasado, el Kremlin dio la orden para poner en marcha una campaña de vacunación masiva.

Ha pasado un año. A día de hoy, países europeos como España o Portugal y sudamericanos como Uruguay o Chile son los países con mayor porcentaje de población vacunada. Lugares que empezaron a vacunar después y que no tardaron en ponerse por delante de Rusia, que se encuentra estancada y tiene muy poca población inmunizada. Solamente el 31% de los habitantes rusos se encuentran completamente vacunados y apenas un 34% se han puesto, al menos, una dosis, según cifras de Our World in Data de la Universidad de Oxford.

Mientras su vacuna ha sido distribuida por muchas partes del mundo, incluida América Latina, Rusia apenas ha inmunizado a una tercera parte del país. Pero la principal clave para entender lo que está pasando en Rusia no tiene que ver con la falta de vacunas, sino con el negacionismo y la resistencia de la gente a vacunarse.

En una encuesta realizada el pasado 20 de agosto, más de la mitad (el 54%) de los consultados dijo que no se pondría la vacuna si no es obligatoria. Solo un 38% aseguró que sí lo haría, y el resto, no lo tenía claro. “Mucha gente dice que no está lista para vacunarse porque no confían en la forma como se diseñó la Sputnik V. Ellos están extremadamente molestos por la falta de información acerca de cómo se hizo, cuáles fueron sus efectos secundarios, cuánta gente enfermó, cuán severa o suave fue la enfermedad, cuántos de los vacunados fueron hospitalizados...”, agregó Arkhipova, investigadora principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, en una entrevista a la BBC.

En una base de datos, se recogieron hasta 314 fake news, de las cuales 83 estaban relacionadas con las vacunas. Los bulos han sido abundantes ante una población que no tienden a creer en las vacunas, además de que muchas personas no tienen conocimiento sobre las enfermedades y su propio cuerpo. “Muchas personas no entienden lo que es un virus, cómo opera y entra en el cuerpo, o qué son los anticuerpos. Por ello, una persona así tiene una reducida capacidad crítica en relación con cualquier rumor”, dijo Arkhipova,

En Rusia no están muy desarrollados los protocolos de vacunación para las personas que tienen distintas enfermedades, y ante la desconfianza de la vacuna rusa, la población confía más en las importadas como Pfizer. Creen que el gobierno de Rusia no se castigaría a sí mismo si su vacuna funciona mal, mientras que los fabricantes de otras vacunas serían castigados por la comunidad internacional, como es el caso de la vacuna AstraZeneca.