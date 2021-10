Arranca el juicio a Salvini por impedir el desembargo del “Open Arms”

El juicio contra el ex ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, por impedir durante 19 días en agosto de 2019 el desembarco de un centenar de migrantes rescatados por la ONG española Open Arms se inició hoy en Palermo, en Sicilia (italia), con la admisión de todos los testigos presentados, entre ellos el ex jefe de Gobierno, Giuseppe Conte, y otros ministros, así como el actor estadounidense Richard Gere.

La próxima audiencia de este proceso en el que Salvini está acusado de secuestro de persona y omisión de sus funciones será el próximo 17 de diciembre cuando se escucharán a los primeros testigos comunes de defensa y acusación, que serán oficiales militares.

Durante el proceso se enumeraron los testigos presentados por acusación, defensa y partes civiles, entre las que se encuentra el ayuntamiento de Barcelona, de Palermo y otras asociaciones.

La abogada de Salvini, Giulia Buongiorno, aceptó todos los testigos presentados, pero el fiscal, Francesco Lo Voi, puso objeciones a algunos al considerarlos no relevantes como el caso del actor Richard Gere, presentado por Open Arms, pues estuvo en el barco el 9 de agosto llevando víveres y mostrando su solidaridad a los naúfragos.

Lo Voi tampoco se mostró de acuerdo con algunos de los testigos presentados por la defensa de Salvini como dos abogados de Estado, así como del ex comisario europeo de Migración, Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos y al ex primer ministro maltés Joseph Muscat, al explicar que no se juzga la política migratoria de Malta y que además estas personas estarían protegidas por inmunidad.

Pero la defensa de Salvini consideró que estos testigos son de vital importancia para aclarar que no hubo secuestro porque el “Open Arms” tuvo la posibilidad de ir tanto a Malta como a España.

Sobre la documentación presentada para que forme parte del sumario, Buongiorno pidió que se incluyeran dos decretos que excluyen, en casos similares al de “Open Arms”, la competencia italiana en la asignación del Pos (Puerto de seguridad) y las notas del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, “en las que se reiteraba que quien debía establecer el puerto seguro debía estar España”.

La defensa también pidió que se incluyera la directiva de 2019 que establecía las medidas a tomar contra las ONG que desobedecieran las indicaciones de un Estado. y las indicaciones del Gobierno en las que se destacaba la política de desembarcos de Italia y se sancionaba la necesidad de llegar a un acuerdo a nivel europeo sobre la distribución de los migrantes antes de la asignación del Pos y la autorización de desembarco.

El abogado de Open Arms defendió su lista de testigos que incluye además de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, toda la tripulación del barco durante aquella misión y el actor Gere, que pudo comprobar con su visita al barco en aquellos días el estado de los migrantes.

Serán mas de 50 los testigos a este proceso, entre ellos además de Conte, la actual ministra del Interior, Luciana Lamorgese, al ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, en ese momento vicepresidente del Gobierno, los ex ministros Danilo Toninell (Transportes)i y Elisabetta Trenta (Defensa) y el comandante del “Open Arms”, Marc Reius y a la jefa de misión, Ana Isabel Montes Mier.

A la salida del juicio Salvini aseguró que no está preocupado y acusó a “Open Arms” de tener “otras intenciones” al rechazar los puertos alternativos que les ofrecieron.