La trampa de Lukashenko

La «crisis migratoria» creada artificialmente por el dictador bielorruso Alexander Lukashenko en la frontera entre Bielorrusia y la UE era fácilmente predecible desde que la UE introdujo sus primeras sanciones contra el régimen tras la brutal represión contra la oposición en agosto de 2020. El «zar» bielorruso siente que su poder se está debilitando y, por lo tanto, trata de parecer más poderoso que lo que es. Esto puede explicar su disparatada captura del avión de Ryanair en junio de 2021, su persecución de la prensa semi-libre de Bielorrusia y sus intentos de desestabilizar a sus vecinos, Polonia y Lituania, que, según él, conspiran contra él. Estamos ante un hombre no muy sano, con un trastorno bipolar diagnosticado en 1993, que finalmente ha quedado subyugado a sus manías y apetito de poder.

Bielorrusia presenta un peligro porque su gobernante tiene pocos contrapesos que pudieran devolverlo al orden. Diría que no puede ser apaciguado, solo derrotado políticamente o eliminado. Existe una creencia generalizada de que Minsk no es un actor soberano que sigue los deseos de Moscú, pero es un gran error. Lukashenko actúa por su cuenta, utilizando a Rusia como rehén. Moscú ha inyectado más de 100.000 millones en la economía bielorrusa y, lo que parece mucho más importante, se siente ligado a Bielorrusia porque el presidente Putin ha estado repitiendo todos los movimientos principales de Lukashenko desde hace décadas. Ambos reintrodujeron himnos e insignias de estilo soviético cuando llegaron al poder; nacionalizaron las principales empresas; aplastaron a la oposición y convirtieron los parlamentos en asambleas de personas designadas; introdujeron las leyes contra los «agentes extranjeros» y finalmente cambiaron las Constituciones, que ahora les permiten gobernar hasta el final de sus vidas. Rusia no puede permitir que el régimen bielorruso se derrumbe. Si sucede, será una señal de la fragilidad del orden autoritario ruso.

Si Europa quiere asegurar su frontera oriental, debería destruir el régimen de Lukashenko y convertir a Bielorrusia en un país democrático que realmente quiere y merece ser, como lo demostró su población durante las protestas de 2020. No es una empresa tan complicada como cree Bruselas o Washington porque el régimen carece de apoyo popular. El mayor error de cálculo en las sanciones occidentales es el hecho de que están dirigidas contra la élite y el círculo íntimo de Lukashenko, pero de hecho deberían afectar a toda la economía bielorrusa haciendo que todos sientan cuánto les duele. Occidente tiene suficientes instrumentos para boicotear la economía y provocar el malestar popular que destronó al hombre fuerte de Serbia, Slobodan Milosevic, en 2000.

Muchos analistas y políticos se oponen a esta agenda argumentando que en este caso Lukashenko depende de Moscú. Yo diría que solo aquellos que no están muy involucrados en la política postsoviética pueden decir esto. Menos de la cuarta parte de los bielorrusos están dispuestos a aceptar el «Anschluss» (anexión) de su país por parte de Rusia. Si lo hiciera Moscú, se quedaría con millones de ciudadanos prodemocráticos encolerizados. Además, la presión geopolítica sobre Rusia aumentaría dramáticamente si se anexa a toda una nación europea. Recientemente Lukashenko y Putin firmaron un acuerdo de integración económica y hay rumores en Moscú de la formación de un «parlamento unido» para 2023. Rusia sueña con una «unión», no con una anexión.

Incluso si aceptamos que Rusia es el patrocinador incondicional de Bielorrusia, la UE y Estados Unidos deberían sancionar a Bielorrusia, no a Rusia. Los planes para extender las sanciones a Aeroflot, la aerolínea rusa, parecen extraños y contraproducentes. Bielorrusia pretende ser una nación soberana, por lo tanto, debe ser tratada como tal. Los europeos podrían, y deberían, introducir un embargo comercial total sobre Bielorrusia y poner fin a todo tránsito de mercancías y personas; pueden apuntar a los bancos bielorrusos y retirar todas las visas emitidas a los funcionarios públicos bielorrusos, pero Rusia debería dejarse de lado, esta vez. Se verá afectado por la interrupción de las rutas de tránsito, la pérdida de ganancias del comercio de gasolina a través de Bielorrusia y, por supuesto, por la necesidad de canalizar miles de millones de dólares para sostener la economía nacional. Incluso si Lukashenko detiene el tránsito de gas natural a través de Bielorrusia, esto también perjudicará a Rusia, ya que Gazprom pierde sus ingresos y se convierte en sujeto de cargos y sanciones por parte de los europeos. Hay que recordar, además, que existe una presidenta legítima en el exilio, Sviatlana Tikhanovskaya, que debería ser reconocida como jefa del Estado bielorruso lo antes posible, para aumentar la presión sobre Lukashenko y para dinamizar la oposición local. Lo que tenemos ahora en Europa del Este, se parece las historias de la Guerra Fría cuando dos «superpotencias» se enfrentaban con calma, mientras que sus representantes a menudo se veían envueltos en duras hostilidades. El caso bielorruso debe tratarse igual: Occidente puede desestabilizar a Lukashenko sin tener como objetivo a Rusia. Para Occidente, el objetivo más importante en estos días no es negociar con el Kremlin para nuevos ‘contornos geopolíticos’ en la región; es iniciar una revolución en Bielorrusia a través de sanciones y gestionar la transición democrática de la República. La nueva Bielorrusia debería convertirse más bien en un puente entre Europa y Rusia, en vez de en un ladrillo de la gruesa pared que divide ambos bloques, y esto, diría yo, es un objetivo completamente alcanzable que necesita la firmeza y la fuerza de Europa para realizarse.