EEUU podría estar gobernado por un dictador en 2030, alerta un profesor canadiense

Hace unos días tres generales retirados de Estados Unidos advertían de que Estados Unidos podría sufrir un golpe de Estado por parte de un sector del Ejército si se produjera un ajustado resultado en las elecciones de 2024. Ahora es un profesor canadiense quien alerta de la posibilidad de que la primera democracia del mundo colapse en los próximos años para convertirse en 2030 en una dictadura. Esta es la tesis que defiende Thomas Homer-Dixon, director ejecutivo del Instituto Cascade en la Royal Roads University, en un artículo publicado en The Global and Mail. “Para 2025, la democracia estadounidense podría colapsar, provocando una extrema inestabilidad política interna, incluida una violencia civil generalizada. Para 2030, si no antes, el país podría estar gobernado por una dictadura de derecha”.

A quienes creen que esta predicción es “ridícula”, el autor canadiense le dice que en 2014 también parecía “absurda” la posibilidad de que Donald Trump se convirtiera en presidente de EEUU. “Hoy vivimos en un mundo donde lo absurdo se convierte en realidad y lo horrible es un lugar común”, escribe.

Homer-Dixon lleva más de 40 años estudiando las causas de la guerra, la revolución, la violencia étnica y el genocidio, y durante casi dos décadas dirigió un centro de estudios sobre la paz y los conflictos en la Universidad de Toronto. “Hoy, mientras observo la crisis que se desarrolla en los Estados Unidos, veo un panorama político y social con señales de advertencia”, sostiene el profesor, quien alerta de que Estados Unidos “se está volviendo cada vez más ingobernable y algunos expertos creen que podría caer en una guerra civil”

Sobre las causas del debilitamiento de la democracia en EEUU, Homer-Dixon apunta a una combinación de factores como son “el estancamiento de los ingresos de la clase media, la inseguridad económica crónica y la creciente desigualdad a medida que la economía del país, transformada por el cambio tecnológico y la globalización”. El analista considera que “la inseguridad económica está generalizada en amplias franjas del interior del país, mientras que el crecimiento se concentra cada vez más en una docena de centros metropolitanos”.

El experto alerta a su país, Canadá, del peligro de una desestabilización en el país aliado: “Se avecina una tormenta terrible desde el sur, y Canadá lamentablemente no está preparado. Durante el año pasado, dirigimos nuestra atención hacia adentro, distraídos por los desafíos de covid-19, la reconciliación y los efectos acelerados del cambio climático. Pero ahora debemos centrarnos en el problema urgente de qué hacer con respecto al probable desmoronamiento de la democracia en Estados Unidos. Debemos comenzar reconociendo plenamente la magnitud del peligro. Si Trump es reelegido, incluso en los escenarios más optimistas, los riesgos económicos y políticos para nuestro país serán innumerables“.

A su juicio, “Trump y una serie de acólitos y aspirantes como Tucker Carlson, de Fox News, y la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene han transformado al Partido Republicano en un culto de personalidad casi fascista que es un instrumento perfecto para destruir democracia”. Si Trump vuelve al poder, advierte, “será la bola de demolición que destruya la democracia; el proceso producirá un caos político y social”.