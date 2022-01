Aún quedan muchos interrogantes por resolver de la terrible toma de rehenes en una sinagoga de Texas, Estados Unidos, este fin de semana. El secuestro de cuatro personas (el resto pudo huir) entre ellas el rabino de la congregación de Beth Israel de Colleyville pudo haber terminado en una tragedia mayor, pues el secuestrador estaba fuertemente armado.

Secuestro sinagoga Texas FOTO: José Luis Montoro

El secuestrador, de 44 años, al que se le escuchó gritar en la retransmisión en directo (de la ceremonia) hasta que las autoridades la suspendieron, frases como «Soy el tipo de la bomba. Si cometes un error, todo es culpa tuya», o «Tienes que hacer algo. No quiero ver a este tipo muerto», era de nacionalidad británica. Los testigos también escucharon cómo pedía la liberación de su “hermana” la doctora Aafia Siddiqui, detenida en Texas por sus conexiones con el terrorismo internacional, en particular, con Al Qaeda. Finalmente, Malik Faisal Akram fue abatido por las autoridades de EE UU que no dudaron en desplegar sus mejor equipos entre ellos las fuerzas especiales SWAT del FBI.

Sin embargo, el hermano de Malik Faisal Akram, se pregunta cómo pudo su hermano viajar hasta Estados Unidos. En Reino Unido, se han detenido a dos adolescentes en el sur de Manchester, por parte de la Policía antiterrorista. Quizá ambos ayudaron a Akram a entrar en Estados Unidos, viajar hasta Texas y cometer el secuestro. Pero de momento, Gulbar, su hermano, exige más información.

En declaraciones a la cadena Sky News, Gulbar aseguró que su hermano, natural de Blackburn, en el condado de Lancashire, en Inglaterra, era “conocido por la Policía”. Asimismo, tenía “antecedentes penales”. Por tanto, “¿cómo se le permitió obtener un visado y adquirir un arma?”.

Lo cierto es que para entrar en Estados Unidos, es prácticamente imposible lograr un visado de turista si se tienen antecedentes penales. El hermano duda de que su hermano supiera saltarse las duras restricciones y supiera responder ante las autoridades estadounidenses. Quizá el arma, sea más fácil de obtener en un país como Estados Unidos, pero el visado... Es lógico que se lo pregunte.

Según informa el “Manchester Evening News”, el secuestrador había volado a Estados Unidos hace dos semanas. Allí estuvo viviendo en un refugio para personas sin hogar.

Algo que tampoco cuadra. En Estados Unidos te piden una dirección, un hotel, que demuestres dónde te alojas y que puedes permitírtelo.

De acuerdo con el presidente Joe Biden, que consideró el suceso como antisemitismo y lo tachó de “acto de terrorismo”, el secuestrador habría comprados las armas en la calle.

La familia intentó mediar con el secuestrador

El hermano del secuestrador aseveró que su familia estaba “devastada”. Gulbar y otros miembros de la familia intentaron convecerlo de que abandonase las armas y esa causa para lograr una resolución pacífica. Hablaron horas con él, sin suerte.

“Nos gustaría decir que nosotros, como familia, no aprobamos ninguna de sus acciones y nos gustaría pedir sinceramente disculpas de todo corazón a todas las víctimas implicadas en el desafortunado incidente”, reconoció el hermano.

“Anoche estuvimos sentados en la sala de incidentes de Greenbank hasta altas horas de la madrugada, en contacto con Faisal, los negociadores, el FBI, etc., y aunque mi hermano sufría problemas de salud mental, estábamos seguros de que no haría daño a los rehenes”, explicó Gulbar.

“Alrededor de las 3 de la mañana, la primera persona fue liberada y una hora más tarde liberó a las otras 3 personas a través de la puerta de incendios sin sufrir daños”, añadió.

En su opinión, no se cree “la mierda que publican los medios de comunicación. Fueron liberados por la salida del incendio y no rescatados”. Según el hermano del secuestrador, “a los pocos minutos se produjo un tiroteo y fue abatido. No había nada que pudiéramos haberle dicho o hecho para convencerle de que se rindiera”.