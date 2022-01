Brueckner trabajaba en los apartamentos de los que desapareció Madeleine McCann

Después de 15 años de la desaparición de Madeleine McCann siguen apareciendo nuevas y sorprendentes pistas sobre lo ocurrido el 4 de mayo de 2007 en los apartamentos Ocean’s Club de Praia da Luz. Un documental realizado por la televisión alemana Sat.1, en el que han participado investigadores y periodistas, aporta nuevos y sorprendentes sobre el principal sospechoso Christian Brueckner, que podrían servir para sentarle en el banquillo. Brueckner, de 44 años, pedófilo y agresor sexual convicto, niega tener nada que ver con la desaparición de la menor británica, pero el cerco se estrecha entorno a él.

Una de las revelaciones más importantes del canal alemán es el testimonio de un testigo “importante”, que dijo que “realizó trabajos de reparación de forma continuada” en los apartamentos portugueses, según ha desvelado el diario Daily Telegraph.

Un testigo "importante" informa de que Brueckner trabajaba de forma habitual haciendo reparaciones en los apartamentos de Praia da Luz de los que desapareció Madeleine FOTO: Armando Franca AP

Este dato, de confirmarse, tendría una importancia vital en el caso. Brueckner estaría acostumbrado a caminar por la urbanización, conocería todas las posibles escapatorias y la vigilancia. También conocería los apartamentos de cerca, sabría cómo acceder a ellos sin forzar las cerraduras y llevar a cabo su macabro plan de secuestrar a un “pequeño” y abusar de él durante un tiempo., tal y como le confesó a un amigo austriaco poco antes de la desaparición de Maddie.

Además, al estar familiarizado con la zona, sería conocido por los empleados, por lo que no despertaría sospechas. Podría haber pasado por el restaurante Tapas, en el que cenaban cada día los McCann con unos amigos y dónde había una pizarra en la que indicaba la hora en la que lo harían.

Además, podría haber estado previamente en la urbanización de los apartamentos buscando posibles víctimas y quizás haber visto a Madeleine jugando en la piscina.... La dirección del complejo vacacional no se ha querido pronunciar sobre esta posibilidad.

Brueckner ya había confesado en 2014 a un grupo de amigos que ese día estaba cerca. “Sé lo de Maddie, estaba cerca del hotel en ese momento. Yo vivía cerca. No voy a decir nada más. No soy un tipo estúpido, soy un hombre de negocios”. Así lo asegura Nakscije Miftari, ex novia de Christian Brueckner, de 44 años, principal sospechoso de la desaparición de la niña británica. En una entrevista en “The Mail on Sunday”, Miftari explica que esta confesión se produjo después de una reunión con amigos en 2014. Cuando la preguntaron si sabía algo del caso, se negó a responder, se quedó callado. Cuando se quedaron solos, le pregunto directamente por Maddie y dijo: “Sé lo de Maddie, estaba cerca del hotel en ese momento. Yo vivía en el cerca. No voy a decir nada más. No soy un tipo estúpido, soy un hombre de negocios”.

Otro de los elementos reveladores del documental alemán es el que habla de dónde estaba Brueckner el día y la hora en la que Maddie fue secuestrada. Mientras un documental británico defiende que estaba a más de media hora de los apartamentos en los que se alojaban los McCann, el trabajo de Sat.1 lo acerca y mucho al lugar de los hechos. Así, defiende que el análisis del teléfono móvil coloca al principal sospechoso en la desaparición de Madeleine a “no más de cinco minutos” de donde desapareció.

Además, la semana pasada Sat.1 adelantó el contenido de los chats pedófilos en la web oscura en los que Brueckner fantaseaba con poder capturar a un niño para abusar de él durante horas y grabarlo.

Hans Christian Wolters es el responsable alemán de la investigación del secuestro y asesinato de Madeleine McCann FOTO: Martin Meissner AP

El fiscal alemán Hans Christian Wolters sorprendió a todos en junio de 2020 al señalar a Brueckner como el principal sospechoso del secuestro y asesinato de Madeleine McCann. En esa comparecencia reveló que el caso estaba resuelto al 90 por ciento y que sólo quedaban una flecos que resolver. Año y medio después, el equipo de Wolters sigue reuniendo pistas y no ha interrogado todavía al sospechoso, que cumple una condena de siete años por violar a una mujer estadounidense de 72 años en el Algarve en 2005. Wolters siempre ha manifestado que está tranquilo porque puede investigar mientras Brueckner cumple condena. Además, investigan su supuesta implicación en otros tres casos

El primero de ellos es la violación de la irlandesa Hazel Behan en Praia da Rocha en el Algarve en 2004. El segundo delito está relacionado con la agresión sexual de una niña de 10 años en Portugal en 2007 y el tercero involucra el abuso de cuatro niños en un festival en São Bartolomeu de Messines en 2017.