Putin anuncia una operación militar en Ucrania para “proteger a civiles”

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció esta noche una operación militar en el este de Ucrania, alegando que su intención es proteger a los civiles. En un discurso televisado, Putin aseguró que la acción se produce en respuesta a las amenazas provenientes de Ucrania.

Según el jefe del Kremlin, Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania. Putin asegura que la responsabilidad del derramamiento de sangre recae en el “régimen” ucraniano. Putin también advierte a otros países que de cualquier intento de interferir con la acción rusa tendrá “consecuencias que nunca han visto”.

Desde Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó al líder ruso a que no envíe tropas rusas contra Ucrania y que “le dé una oportunidad a la paz”. Guterres presidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU esta madrugada diciendo que el día estuvo lleno de rumores e indicios de que una ofensiva contra Ucrania es inminente.

En el pasado reciente, sostiene Guterres, nunca creyó los rumores de que Rusia invadiría Ucrania y estaba “convencido de que no sucedería nada grave”. Pero añadió: “Me equivoqué y me gusta no volver a equivocarme. Entonces, si de hecho se está preparando una operación, solo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón: impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dale a la paz una oportunidad. Ya han muerto demasiadas personas”.