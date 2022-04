La expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos no logra el apoyo de los países más poblados del mundo

La Asamblea General de la ONU ha votado este jueves a favor de suspender a Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos, una decisión adoptada en represalia por matanzas de civiles como las de la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev.

La propuesta ha salido adelante con 93 votos a favor y 24 en contra, mientras que 58 Estados miembro se han abstenido y varios más directamente no se han pronunciado.

Listado de países y su voto hoy en la Asamblea de la ONU FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los 24 países que han votado en contra han sido:

Argelia Bielorrusia Bolivia Burundi República Centro Africana China Congo Cuba Corea del Norte Eritrea Etiopía Gabón Irán Kazajistán Kirguizistán Laos Mali Nicaragua Rusia Siria Tayikistán Uzbekistán Vietnam Zimbaue

Entre los 58 que se han abstenido destacan Brasil, Angola, Bangladesh, Camboya, Egipto, El Salvador, Gambia, Ghana, India, Indonesia, Irak, Jordania, Kenia, Kuwait, Malasia, México, Mongolia, Pakistán, Nigeria, Arabia Saudí, Senegal, Suráfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez, Emiratos Árabes o Tanzania.

De este modo, cabe reseñar que la propuesta de Estados Unidos y sus aliados occidentales no ha logrado el apoyo de muchos de los grandes países mundial y desde un punto de vista demográfico ninguna de las 10 naciones más pobladas del mundo (excepción hecha de la propia Estados Unidos) han votado a favor: China (no); India (abstención); Indonesia (abstención); Pakistán (abstención); Brasil (abstención); Nigeria (abstención); Bangladesh (abstención); Rusia (no); y México (abstención).