Zelenski, ante la ONU: “En Ucrania se están cometiendo los crímenes de guerra más terribles de todos los tiempos”

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha reprochado este martes a la comunidad internacional su escasa determinación a la hora de detener la guerra iniciada por Rusia y se ha preguntado dónde está la paz y la seguridad que tanto dice defender Naciones Unidas.

“¿Cuál es el propósito de esta organización? Mantener la paz y procurar que se defienda, pero la Carta de Naciones Unidas se viola ya desde el Artículo I, así que, ¿qué sentido tienen el resto?”, se ha preguntado Zelenski ante el Consejo de Seguridad, el cual podría disolverse “si no pueden hacer nada a parte de hablar”.

“Existe el Consejo de Seguridad, ¿pero dónde están la paz y las garantías que tiene que ofrecer Naciones Unidas?”, ha insistido el presidente ucraniano, que ha vuelto a proponer una reforma del sistema de la organización para poder hacer frente a agresiones como la sufrida en su país.

“Si seguimos así, mi país solo podrá depender de sus propias armas y no del Derecho Internacional, podrían simplemente cerrar sus puertas, si no, actúen, la Carta de Naciones Unidas tiene que activarse nuevamente, para que el veto no se convierta en un derecho a la muerte”, ha enfatizado.

Zelenski ha afeado a Naciones Unidas no solo no estar haciendo lo suficiente en la guerra de Ucrania, sino también en otros conflictos, como los de Libia, Somalia, Afganistán, o Yemen, y ha aventurado que “si las tiranías hubieran recibido respuesta, ya se podría haber garantizado una paz honesta”.

“El mundo podría haber sido distinto y quizás no hubiéramos visto una guerra en mi país”, ha conjeturado el presidente ucraniano, quien ha comenzado su intervención recordando cómo “todo el mundo ha visto” lo que Rusia ha hecho en la ciudad de Bucha.

Unos crímenes, ha contado, que se han registrado en hasta una docena de ciudades y localidades desde que Rusia decidió iniciar la guerra hace ahora 41 días. “La geografía cambia, pero la crueldad es la misma”, ha dicho.

“Esto no es muy distinto de otras organizaciones terroristas, como Estado Islámico, pero aquí hablamos de un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que está destruyendo un país independiente y libre”, ha aseverado un Zelenski, quien durante toda su intervención ha insistido en una reforma de la institución para evitar que Rusia pueda apelar a su “derecho a la muerte” para evitar ser castigada.

Zelenski ha asegurado que la agresión iniciada por Moscú el pasado 24 de febrero está poniendo en riesgo además la estabilidad de otros países del mundo, pues está poniendo en riesgo la seguridad alimenticia que ofrece Ucrania a varios lugares en África y Asia.

“Dejan los países en ruinas y llenos de cementerios”, ha acusado Zelenski, quien ha asegurado que lo que están haciendo en Ucrania ya lo han ejecutado en otros países a través de sus “sistemas de propaganda y agresión militar”.

“Estos son los crímenes más atroces desde la II Guerra Mundial”, ha denunciado el presidente ucraniano, quien ha pedido para los militares y aquellos que dan las órdenes “un juicio parecido a los de Nuremberg”.

“¿Por qué han venido a Ucrania? Se siente colonizadores, necesitan nuestra riqueza, nuestro pueblo, han secuestrado a 2.000 niños, quieren convertir a los ucranianos en esclavos silenciosos”, ha dicho.

Zelenski ha finalizado reclamando a Naciones Unidas una vez más determinación para poner a los responsables de la agresión cometida contra su país al frente de la justicia, pero ha advertido de que una verdadera rendición de cuentas “solo será posible si el criminal más grande es castigado”.

“Tenemos pruebas y podemos llevar a cabo una plena investigación de lo ocurrido (...) para castigar de una vez por todas a aquellos que se sienten con el privilegio de cometer un delito y salir impunes”, ha señalado.