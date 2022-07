Rusia improvisa una morgue en Jarkov para enterrar a cientos de soldados muertos en un ataque a un polvorín

El Ejército ucraniano informó este martes de que ha conseguido destruir en la región de Jersón (centro) un polvorín de los rusos, cuyas fuerzas improvisan morgues en la zona de Járkov (noreste) para enterrar a los cientos de soldados muertos en el frente del Donbás. Así lo aseguran diversas fuentes oficiales en las redes sociales cuyos mensajes son hoy reproducidos por las agencias locales ucranianas.

En Jérson, donde los rusos mantienen el control sobre algunas áreas, “las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron una concentración de armas y equipos rusos, y un depósito de municiones, en el área alrededor de Raiske”, informa el Comando Operativo de la zona en su página de Facebook. “También atacaron un depósito de municiones en las cercanías de Beryslav, destruyendo ambos objetivos”, agregaron las fuentes, que señalaron que dos aviones de ataque ucranianos realizaron una ofensiva aérea contra otro depósito de municiones ruso y una concentración de tropas enemigas en el área cerca de Snihurivka.

En total, “las Fuerzas Armadas de Ucrania mataron a 65 soldados rusos y destruyeron un sistema de comunicación móvil Redut-2US y 11 vehículos blindados y de otro tipo”, agregan las fuentes. “Un avión de combate ruso Sukhoi Su-35 intentó atacar un avión ucraniano con un misil aire-aire desde la dirección de Nova Kakhovka, pero no tuvo éxito. Los pilotos ucranianos no sufrieron pérdidas”, según las mismas fuente.

Mientras, en la región de Járkov, cuya capital es la segunda ciudad ucraniana y que recibe ataques casi diarios, las fuerzas rusas han improvisado una morgue para su personal militar “en la aldea temporalmente ocupada de Borova”, según informó el ayuntamiento en su página de Facebook. “Los invasores han establecido una morgue donde llevan los cadáveres de sus militares y la han creado en el territorio de una de las instalaciones agrícolas de Borova”, agregó el consistorio.

Según el ayuntamiento de Borova, “el número de muertos entre el personal militar ruso crece constantemente, ya que los soldados rusos pierden la vida en las batallas, tanto en el frente de las regiones vecinas de Lugansk y Donetsk, como en la retaguardia de los territorios ocupados por Rusia”.

Ofensiva en Sumy

Mientras tanto, en la región de Sumy, en el norte del país, Rusia ha ejecutado una ofensiva con el lanzamiento de hasta 150 bombas, según ha denunciado al Ejército ucraniano. Las tropas rusas intensificaron los ataques de artillería pesada, misiles, morteros y lanzamiento de granadas, según el portal ucraniano Ukrinform, que cita al mando militar de la región.

Dicho portal informa asimismo de que al menos seis personas resultaron heridas en Odesa, en el sur del país, entre ellas un bebé de cinco meses. A lo largo de la noche fueron disparados desde el Mar Negro sobre la ciudad y alrededores siete misiles, asegura ese medio. Resultaron afectadas tres viviendas, así como automóviles privados, una escuela y un centro cultural.

Contraofensiva en el Donbás

El Ejército ruso mantiene su presión sobre la zona del Donbás, en el este de Ucrania, con continuos bombardeos, mientras las tropas ucranianas tratan de lanzar una contraofensiva para reconquistar zonas del sur ahora controladas por el Kremlin. Dentro del Donbás, y después de que los rusos se hicieran con prácticamente el control de la región de Lugansk, los ataques se centran en la vecina Donetsk, donde dos de sus poblaciones, sufren los mayores asedios: Siversk y Sloviansk.

Según el último informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicado en Facebook, en la zona de Siversk, “las unidades de las fuerzas armadas de la Federación Rusa continúan llevando a cabo una protección reforzada de la sección de la frontera entre Ucrania y Rusia”.

Los ataques se han extendido desde Donetsk hacía el norte, de modo que “el enemigo disparó morteros y artillería contra las zonas pobladas de Mykolaivka, en la región de Chernigov, y los asentamientos de Zarutske, Zhuravka, Bilopillia e Iskryskivshchyna, en la región de Sumy. Las unidades enemigas continúan realizando reconocimientos aéreos”.

En Sloviansk, los rusos tratan de crear las condiciones para reanudar la ofensiva y controlar esa urbe y para ello “utilizaron tanques, artillería de cañón y cohetes para bombardear las áreas cercanas a poblaciones como Velyka Komyshuvaha, Dolyna, Chepillia Dibrovne, Novomykolaivka, entre otras”, cita el parte militar.

También en Donetsk, en la zona de Kramatorsk, “el enemigo disparó con artillería de cañón y cohetes cerca de los asentamientos de Bilohorivka, Bohorodychne, Kramatorsk, Rayhorodok, Donetske, Verkhniokamianske, Spirne, Starodubivka, Dronivka e Ivano-Daryivka” y “lanzó un ataque aéreo cerca de Verkhniokamianske”, indicó el Estado Mayor.

El Estado Mayor señala que la amenaza de ataques con misiles sigue siendo alta en todo el territorio de Ucrania, instando a los ciudadanos a que no ignoren las señales de alerta aérea que periódicamente se emiten.