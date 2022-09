México vuelve al cole con un polémico plan anticolonial

“Lo que sucedió a partir de la invasión española, hace 500 años, hace cinco siglos, fue desconocer por completo la cultura de los pueblos prehispánicos”. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebraba este lunes el nuevo modelo educativo piloto que se implantará en 30 escuelas de cada uno de los 32 estados mexicanos que cuestiona “el modelo científico eurocentrista y racista”.

La ministra de Educación Pública saliente, Delfina Gómez, defendía el plan este lunes mientras cerca de 24 millones de estudiantes y más de 1,9 millones de trabajadores educativos en 232.000 escuelas volvían a las clases: “No es una ocurrencia, como en algunos medios he escuchado o he leído, es producto de un trabajo que ha sido gracias a no solamente los maestros frente a grupo, sino también a expertos”, argumentaba Gómez sobre el programa de estudio para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

La reforma persigue el cambio de ideologías educativas. Por ello, el plan piloto del gobierno de AMLO ha provocado cierto desconcierto entre los docentes, preocupados por la crisis de aprendizaje y absentismo por la pandemia de coronavirus. La doctora en educación superior e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Alma Maldonado, cuestiona el plan presentado por el gobierno mexicano el pasado 16 de agosto: “Este es un plan que ha sido dado a conocer recientemente, a poco tiempo de iniciar el ciclo escolar. La verdad es que eso sí genera incertidumbre”, explica a EFE Maldonado.

AMLO ha defendido en reiteradas ocasiones los saberes de las culturas precolombinas. El presidente mexicano se suele mostrar crítico con el papel de los colonizadores españolares por haber despreciado los conocimientos de las culturas maya o azteca.

López Obrador ha lanzado una reforma “radical y profunda” que defiende que modernizará la educación mexicana: “Esta es una realidad nueva y no se puede ya aplicar los mismos métodos de enseñanza, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”. AMLO llamó a revisar los métodos de enseñanza: “Hay que revisar planes de estudio e incorporar todo aquello que signifique avance y esté comprobado científicamente y todo aquello que nos haga cada vez más humanos, más fraternos”.

El proyecto incluye cambios en la forma de evaluar a los alumnos como no calificar las tareas, ni asignar una puntuación por asistencia o trabajos extraordinarios. Los profesores mexicanos tienen “muchas dudas sobre cómo va a implantarse, especialmente porque no se conocen los programas específicos de las materias”, explica Maldonado.

La investigadora mexicana diferencia tres bloques en el programa educativo de AMLO que deben analizarse: “Una es la parte ideológica, otra la parte política y otra la educativa”. Tras la reciente publicación del ‘Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria”, el ex candidato presidencial Gabriel Quadri cargó contra el presidente López Obrador por intentar “destruir la educación pública”: “El desastre en la educación pública provocado deliberadamente por López condena a los niños mexicanos a la improductividad, al desempleo y a la pobreza. Aumentarán la desigualdad y el rezago con respecto a quienes puedan pagarse educación privada. Algo descaradamente criminal”, escribía en su cuenta de Twitter.

La ausencia de orientaciones didácticas claras y la multiplicidad de términos desconocidos por el personal educativo incrementan las dudas sobre la reforma educativa del gobierno mexicano. El profesor del Tecnológico de Monterrey (TEC), Marco Fernández explica a EFE que “es igual de preocupante la falta de acuerdo entre las mismas instancias y titulares de las dependencias educativas acerca del rumbo que tiene que tomar esta reforma curricular”. Pese a que Fernández considera positiva la integración de conocimientos, sostiene que “el problema es la implementación y la capacitación a los docentes”. El docente mexicano expresa sus dudas sobre “cómo esto va a limitar la experiencia del aprendizaje”.

Ambos especialistas coinciden en que este nuevo plan podría afectar el combate al retraso educativo ocasionado por la covid-19 y el absentismo escolar. Los casi 18 meses de cierre de los colegios mexicanos por la pandemia de covid ha hecho mella en la educación de los casi 24 millones de alumnos mexicanos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), informa que el cierre de casi año y medio de las escuelas en México por la pandemia, uno de los periodos más largos del mundo, causó la pérdida de dos años de aprendizaje. El director de la escuela 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme” en Ciudad de México, Alejandro Catalán Díaz, celebra la vuelta a las aulas de cara al recién comenzado curso 2022-2023: “Ya estamos al 100%. Es fundamental estar en actividades presenciales y con las medidas de salud pertinentes”.