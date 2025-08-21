Muere por un golpe de calor una guía turística italiana durante una visita guiada al Coliseo de Roma

La mujer de 56 años, identificada como Maria Giovanna Giammarino, colapsó repentinamente la tarde del pasado 21 de agosto frente a un grupo de turistas, en un episodio que ha conmocionado a la ciudad y al sector.

El golpe de calor, una emergencia médica extrema, se produce cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, lo que puede derivar en una deshidratación crítica, confusión y pérdida de conocimiento. Este riesgo laboral, a menudo subestimado, resulta especialmente peligroso para los profesionales que trabajan durante horas bajo el sol intenso y en condiciones de alta humedad.

Un riesgo laboral muy real

El fallecimiento de Giammarino ha desatado una ola de críticas y ha reabierto el debate sobre las condiciones laborales de los guías turísticos. Organizaciones sindicales y compañeros de profesión han alzado la voz para denunciar la precariedad y la falta de protección ante las condiciones climáticas extremas, exigiendo una investigación exhaustiva y medidas preventivas inmediatas.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, manifestó su consternación por el trágico suceso y reconoció la urgente necesidad de abordar la seguridad de estos trabajadores. La rápida reapertura del monumento tras el incidente fue interpretada por muchos como una muestra de priorizar los intereses turísticos sobre el bienestar humano.

Expertos en salud laboral recuerdan que la prevención es fundamental, recomendando limitar la exposición en las horas de mayor calor, usar ropa adecuada y mantener un régimen de hidratación constante.