El ex comandante en jefe de la OTAN pide entregar a Ucrania misiles de largo alcance y tanques

El antiguo comandante supremo de las Fuerzas de Defensa de la OTAN en Europa, el general retirado Wesley Clark, ha reclamado a Estados Unidos y al resto de países occidentales que “movilicen” parte de su industria para poder así brindando a Ucrania cuantas armas sean necesarias mientras continúe la guerra con Rusia.

“Necesitamos pasar a la movilización parcial de nuestra base industrial”, ha defendido este condecorado general estadounidense, quien ha hecho hincapié en la necesidad de los aliados de Ucrania evalúen de manera realista las provisiones y necesidades que va a ir demandando a medida que continúa el conflicto.

En ese sentido, Clark ha señalado que Ucrania necesita no solo complejos sistemas de defensa antimisiles Patriot, sino también tanques, artillería, misiles de largo alcance, o drones kamikaze Switchblade 600, informa Ukrinform.

Por otro lado, el antiguo comandante de la OTAN también ha recalcado en la necesidad de ir acelerando el proceso de creación de un tribunal internacional en el que poder sentar a los responsables del Kremlin por esta guerra, poniendo como ejemplo la corte especial que se instauró para condenar al expresidente serbio Slobodan Milosevic.

“En mi experiencia como Comandante en Jefe, cuando Slobodan Milosevic tuvo que ser acusado, hubo quienes en la Casa Blanca dijeron, ‘oh, no, eso podría complicar las cosas’, sin embargo no fue así”, ha recordado Clark. “Por eso, ahora es necesario acusar a Putin y a todos sus generales por crímenes de guerra”, ha dicho.

Stoltenberg pide más armas

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha abogado este jueves por el envío de más armas a Ucrania como la manera más rápida de alcanzar la paz en Europa. “Puede parecer una paradoja, pero el apoyo militar a Ucrania es el camino más rápido hacia la paz”, ha afirmado el noruego a la agencia alemana DPA en una entrevista de fin de año.

Según Stoltenberg, la mejor manera de asegurar que Ucrania prevalezca como un estado democrático independiente y lograr una solución pacífica negociada es proporcionando armamento, ya que “es la única forma” de convencer al presidente Vladimir Putin de que no logrará su objetivo de tomar el control de Ucrania.

Preguntado sobre la posibilidad de que Rusia esté tratando de ralentizar la guerra para preparar una nueva ofensiva en primavera, como pronosticó el propio secretario general de la Alianza Atlántica, Stoltenberg ha advertido de la importancia de prepararse a una guerra a largo plazo.

“No hay indicios de que el presidente Putin haya cambiado su objetivo general de esta guerra. Esto es para controlar Ucrania. Han movilizado muchas tropas nuevas. Muchos de ellos ya están capacitados”, ha remachado. “Esto no ha terminado. Las guerras son impredecibles, pero tenemos que prepararnos para el largo plazo y también para nuevas ofensivas rusas. No debemos subestimar a Rusia”, ha agregado el secretario general de la OTAN.

En este sentido, ha defendido su tesis de que “nada será igual que antes” en cuanto a la relación de los países de la Unión Europea con Rusia. “El fin de la guerra no puede significar un retorno total a la normalidad. El tipo de relaciones que habrá con Rusia en el futuro dependerá del comportamiento de Rusia”, ha relatado días después de que el canciller alemán Olaf Scholz sugiriera la posibilidad una cooperación en materia de economía entre Alemania y Rusia si se pone fin a la guerra.

“Creo que es difícil imaginar que volveremos a depender tanto de materias primas estratégicas críticas como la energía. Porque la dependencia de Rusia ha creado puntos de ataque que Rusia ahora está tratando de usar para evitar que apoyemos a Ucrania. La dependencia del gas nos ha hecho vulnerables”, ha afirmado Stoltenberg a DPA.